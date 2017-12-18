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Tango Mining разместила облигации на $400 000

18 декабря 2017
Новости
Tango Mining сообщила о закрытии сделки по размещению однолетних необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму $400 000 с процентной ставкой 3% годовых.
До срока погашения облигаций или по его окончании компания оставляет за собой право конвертировать их в условные единицы своих акций.
Каждая условная единица содержит одну акцию по цене 5 центов и один ордер на покупку акций, который можно использовать в течение двух лет, чтобы приобрести одну дополнительную акцию по цене 10 центов.
"Все или часть начисленных и невыплаченных процентов, подлежащих выплате в момент конвертации, также подлежат оплате путем выпуска условных единиц Tango по усмотрению компании по цене, не превышающей рыночную цену на момент уплаты процентов, - говорится в заявлении Tango.- Простые акции, выпущенные после конвертации необеспеченных облигаций, должны удерживаться получателем в течение четырехмесячного периода с даты выпуска".
Компания также выпустила более 17,8 млн акций в пользу некоторых кредиторов для погашения задолженности перед ними на сумму $894 769.
Кроме того, было выпущено 1,953 млн акций по цене 5 центов каждая, чтобы компенсировать заработную плату исполнительному директору и председателю совета директоров за сентябрь, октябрь и ноябрь.
Tango владеет алмазным аллювиальным проектом Оэна (Oena) в Северо-Капской провинции в ЮАР.
Также компания вступила в трехлетнее соглашение по добыче алмазов с Txapemba Canguba R.L, которому была предоставлена ​​концессия площадью 84 квадратных километра в бассейне реки Люембе в Анголе.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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