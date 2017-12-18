Эксклюзив
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
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Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами
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11 декабря 2017
«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»
Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...
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Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений
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20 ноября 2017
АЛРОСА добыла крупный алмаз массой 98,63 карата на трубке «Юбилейная»
Прозрачный кристалл в форме октаэдра с желтоватым нацветом, включениями оливина и графит-сульфидов имеет размеры 28,96 х 28,03 х 27,30 мм.
Евгений Агуреев, директор ЕСО АЛРОСА: «Еще одна находка весом почти в 100 карат подтверждает тот факт, что трубка «Юбилейная» сегодня безусловный лидер АЛРОСА по добыче крупных алмазов ювелирного качества. C начала 2017 года на месторождении было добыто более 20 крупных алмазов массой более 50 карат. Новый алмаз мы с нетерпением ждем в филиале «ЕСО АЛРОСА» для проведения его детального изучения и оценки».
Трубка «Юбилейная» открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом. Месторождение традиционно является лидером АЛРОСА по добыче крупных кристаллов.
Факту извлечения крупных камней часто присваиваются уникальные имена. Например, осенью этого года факту извлечения другого алмаза «Юбилейной», массой 51,91 карата, было присвоено имя «Посол России Андрей Карлов». В ноябре факту извлечения алмаза массой 68,66 карата было присвоено имя двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Виктора Лебедева.
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