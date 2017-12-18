АЛРОСА добыла крупный алмаз массой 98,63 карата на трубке «Юбилейная»

15 декабря 2017

АЛРОСА добыла крупный алмаз ювелирного качества массой 98,63 карата на трубке «Юбилейная». Камень был извлечен на фабрике №14 Айхальского горно-обогатительного комбината (ГОК).Прозрачный кристалл в форме октаэдра с желтоватым нацветом, включениями оливина и графит-сульфидов имеет размеры 28,96 х 28,03 х 27,30 мм.Евгений Агуреев, директор ЕСО АЛРОСА: «Еще одна находка весом почти в 100 карат подтверждает тот факт, что трубка «Юбилейная» сегодня безусловный лидер АЛРОСА по добыче крупных алмазов ювелирного качества. C начала 2017 года на месторождении было добыто более 20 крупных алмазов массой более 50 карат. Новый алмаз мы с нетерпением ждем в филиале «ЕСО АЛРОСА» для проведения его детального изучения и оценки».Трубка «Юбилейная» открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом. Месторождение традиционно является лидером АЛРОСА по добыче крупных кристаллов.Факту извлечения крупных камней часто присваиваются уникальные имена. Например, осенью этого года факту извлечения другого алмаза «Юбилейной», массой 51,91 карата, было присвоено имя «Посол России Андрей Карлов». В ноябре факту извлечения алмаза массой 68,66 карата было присвоено имя двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Виктора Лебедева.