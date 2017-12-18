Пленарное заседание Кимберлийского процесса в Брисбене завершилось, породив надежды

15 декабря 2017

Завершая пленарное заседание Кимберлийского процесса (КП) 2017 года в Брисбене, Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) поблагодарил его участников за дух сотрудничества и открытого диалога вокруг реформы организации. Одновременно он выразил сожаление в связи с решением неправительственной организации IMPACT покинуть Коалицию гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) и, как следствие, сам КП.

На пленарном заседании WDC и представители алмазной отрасли в КП сосредоточились на вопросах предотвращения проникновения конфликтных алмазов в глобальную цепочку поставок и защиты ценности алмазов.

Стефан Фишлер (Stephane Fischler), исполняющий обязанности президента WDC, сказал: "На этой неделе мы открыто и прозрачно говорили о тех областях КП, которые нуждаются в наиболее срочной реформе, и я рад, что мы собрались вместе и договорились о том, как мы будем двигать Кимберлийский процесс и алмазную промышленность вперёд. К настоящему времени было согласовано много важных предложений, и мы приветствуем позитивный и конструктивный дух, присутствовавший на этом пленарном заседании, который внес вклад в достижение этих результатов".

Фишлер также говорил о необходимости объединения алмазного сообщества, сотрудничества и совместных действий. Во время пленарного заседания участники обсудили вопрос о расширении определения конфликтных алмазов. WDC уверен в том, что все участники КП должны делать всё необходимое для расширения сферы охвата организации, чтобы обеспечить лучшее управление рисками, а также безопасность и развитие заинтересованных сторон с целью улучшить доверие потребителей к алмазам. Был достигнут консенсус в отношении создания Специального комитета по пересмотру и реформе КП, что является важным обязательством организации, отметили в WDC.

Во время пленарного заседания также обсуждался вопрос о необходимости создания постоянного секретариата при ООН, важнейшего механизма для долгосрочного осуществления Схемы сертификации Кимберлийского процесса, предпочтительно в нейтральной стране. Участники пленарной сессии также выразили желание улучшить выполнение одобренных КП решений и поддержать проекты развития в странах-участницах организации. Также обсуждалась реформа КП с целью обеспечения его постоянства, укрепления минимальных стандартов организации благодаря усилению механизма дружественной экспертной оценки.

Фишлер отметил: "Мы все согласны с тем, что изменения являются неотложными и жизненно важными для удовлетворения ожиданий потребителей. Мы очень надеемся, что решения, принятые на этой неделе, приведут к реальным результатам. Разочарование является частью любого процесса, но сохранение нашей приверженности прогрессу - наш долг. Вот почему WDC опечален заявлением IMPACT о решении покинуть CSC и, как следствие, сам КП. Поскольку IMPACT является одной из многих организаций-членов CSC, важной группы наблюдателей в трехсторонней структуре Кимберлийского процесса, мы разочарованы тем, что они не будут принимать участие в важных предстоящих реформах в рамках КП. Нам будет недоставать индивидуального вклада членов этой организации, однако мы приветствуем тот факт, что IMPACT продолжит сотрудничество с алмазной промышленностью в нашей общей задаче по защите целостности цепочки создания стоимости алмазов".

В своем заключительном слове Фишлер поблагодарил Председателя КП за содействие проведению пленарного заседания КП в этом году; Министерство иностранных дел и торговли Австралии за организацию и проведение мероприятия; китайских участников за их работу над Кратким руководством о правилах и процедурах КП; всех председателей рабочих групп за их лидерские качества; и пожелал всего наилучшего Европейскому союзу и Индии в председательстве КП соответственно в 2018 и 2019 годах.

Фишлер заключил: "Хотя мы представляем интересы промышленности, более важно то, что мы также представляем интересы наших потребителей. КП является основой нашей отрасли. Мы гордимся достигнутым и надеемся на тесное сотрудничество с правительствами в целях усиления защиты и поддержки тех, кто подвергается наибольшему риску. Это важно для поддержания и повышения доверия потребителей к отрасли и позволяет нам всем быть сильнее вместе. Мы понимаем, что WDC является наблюдателем, а не участником КП. У нас нет права голоса, но наш голос все равно может быть услышан, и мы намерены высказываться и в дальнейшем. Мы с нетерпением ждем второго года пересмотра деятельности КП в рамках текущего трехлетнего периода, и вы можете рассчитывать на активное участие и поддержку со стороны WDC".



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



