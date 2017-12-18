Эксклюзив
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
18 декабря 2017
Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами
Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...
11 декабря 2017
«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»
Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...
04 декабря 2017
Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений
В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...
27 ноября 2017
Любой цветной бриллиант является хорошей инвестицией
Бруно Скарселли (Bruno Scarselli) принадлежит к третьему поколению семьи Скарселли, которая в последние полвека производила и продавала желтые, голубые и розовые бриллианты, одни из самых высококачественных в мире имеющихся на рынке. Бруно возглавляет...
20 ноября 2017
АЛРОСА выступила генеральным партнером «Дней Дальнего Востока» в Москве
Организатором Ярмарки вакансий выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Стенд АЛРОСА представлен в павильоне 8.1. Здесь посетители ярмарки смогут познакомиться с деятельностью компании, узнать о наиболее востребованных в АЛРОСА вакансиях и преимуществах работы в команде глобального лидера алмазодобычи.
Для посетителей ярмарки, в первую очередь студентов, будут также организованы мероприятия по карьерному консультированию и профориентационному тестированию, участие в которых предоставляет молодым людям возможность получить консультацию по вопросам построения успешной карьеры. Школьники старших классов смогут пройти профориентационный тест и получить рекомендации профессиональных тренеров и психологов по выбору профессии.
«С развитием цифровых технологий и расширением области их применения в горнорудной отрасли, растет потребность в высококвалифицированных инженерных кадрах с ИТ составляющей. Именно на такие специальности мы ожидаем в будущем высокий спрос. Участие в Ярмарке вакансий дает нам хорошую возможность сориентировать молодых людей на те профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы», − сказала начальник Управления организации труда и работы с персоналом АЛРОСА Ольга Макарова.
По словам Ольги Макаровой, АЛРОСА активно привлекает на производственную практику студентов и приглашает на работу молодых специалистов. В 2016 году компания привлекла на работу более 140 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений. Большая часть молодых специалистов приступила к работе на производственных площадках компании: горно-обогатительных комбинатах, геологоразведочных экспедициях и т. д. Помимо этого производственную практику в компании прошли более 700 студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования.
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