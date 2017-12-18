АЛРОСА выступила генеральным партнером «Дней Дальнего Востока» в Москве

15 декабря 2017

АК «АЛРОСА» (ПАО), мировой лидер по объемам добычи алмазов, выступила партнером «Дней Дальнего Востока» в Москве и примет активное участие в одном из главных мероприятий − Ярмарке вакансий, которая пройдет на площадке Экспоцентра с 14 по 16 декабря.

Организатором Ярмарки вакансий выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Стенд АЛРОСА представлен в павильоне 8.1. Здесь посетители ярмарки смогут познакомиться с деятельностью компании, узнать о наиболее востребованных в АЛРОСА вакансиях и преимуществах работы в команде глобального лидера алмазодобычи.

Для посетителей ярмарки, в первую очередь студентов, будут также организованы мероприятия по карьерному консультированию и профориентационному тестированию, участие в которых предоставляет молодым людям возможность получить консультацию по вопросам построения успешной карьеры. Школьники старших классов смогут пройти профориентационный тест и получить рекомендации профессиональных тренеров и психологов по выбору профессии.

«С развитием цифровых технологий и расширением области их применения в горнорудной отрасли, растет потребность в высококвалифицированных инженерных кадрах с ИТ составляющей. Именно на такие специальности мы ожидаем в будущем высокий спрос. Участие в Ярмарке вакансий дает нам хорошую возможность сориентировать молодых людей на те профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы», − сказала начальник Управления организации труда и работы с персоналом АЛРОСА Ольга Макарова.

По словам Ольги Макаровой, АЛРОСА активно привлекает на производственную практику студентов и приглашает на работу молодых специалистов. В 2016 году компания привлекла на работу более 140 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений. Большая часть молодых специалистов приступила к работе на производственных площадках компании: горно-обогатительных комбинатах, геологоразведочных экспедициях и т. д. Помимо этого производственную практику в компании прошли более 700 студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования.





