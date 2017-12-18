Stellar и Octea в очередной раз продлили сроки закрытия сделки по проекту в Сьерра-Леоне

По словам представителей компаний, дополнительное время потребуется для поиска определенных вариантов финансирования проекта.
Stellar заявила о готовности взять на себя расходы по проекту Тонгума в течение продленного периода в размере порядка $80 000 в месяц.
Лицензия на разработку Тонгума была выдана сроком на 25 лет. Проект примыкает к лицензионному участку Тонго, принадлежащему компании Stellar. Совокупные алмазные резервы двух проектов оцениваются в 4,5 млн каратов, содержащихся в трех отдельных кимберлитовых трубках высокого класса. Они находятся на территории обоих проектов.
При этом Тонгума располагает жилыми помещениями для рабочих и всей необходимой инфраструктурой, которые будут использоваться в качестве платформы для будущего развития проекта и переработки кимберлитовой руды, что позволит сэкономить значительное количество времени и наличных средств в период разработки месторождения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished