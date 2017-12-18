Stellar и Octea в очередной раз продлили сроки закрытия сделки по проекту в Сьерра-Леоне

15 декабря 2017

Stellar Diamonds и Octea Mining согласились на еще одно продление срока закрытия сделки по добыче полезных ископаемых и распределению доходов при разработке алмазного проекта Тонго-Тонгума (Tongo-Tonguma) в Сьерра-Леоне до 31 января 2018 года.

По словам представителей компаний, дополнительное время потребуется для поиска определенных вариантов финансирования проекта.

Stellar заявила о готовности взять на себя расходы по проекту Тонгума в течение продленного периода в размере порядка $80 000 в месяц.

Лицензия на разработку Тонгума была выдана сроком на 25 лет. Проект примыкает к лицензионному участку Тонго, принадлежащему компании Stellar. Совокупные алмазные резервы двух проектов оцениваются в 4,5 млн каратов, содержащихся в трех отдельных кимберлитовых трубках высокого класса. Они находятся на территории обоих проектов.

При этом Тонгума располагает жилыми помещениями для рабочих и всей необходимой инфраструктурой, которые будут использоваться в качестве платформы для будущего развития проекта и переработки кимберлитовой руды, что позволит сэкономить значительное количество времени и наличных средств в период разработки месторождения.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



