Tsodilo провела восстановительный ремонт обогатительной установки на кимберлите ВК16

15 декабря 2017

Tsodilo Resources сообщила о завершении восстановительного ремонта обогатительной установки по сепарации в тяжелой среде на своем кимберлитовом проекте BK16 в Ботсване. Компания также провела капитальный ремонт вторичной конусной дробилки и устранила утечку давления в обогатительной установке, которые были последними препятствиями на пути ее полной работоспособности.

"Эти проблемы удалось обнаружить в рамках расширенного ввода проекта в эксплуатацию, и теперь они решены, - заявили в компании Tsodilo. – Переработка отвалов породы, накопленных после проведенной прежде оценки проекта, началась 8 декабря".

В компании сообщили, что первоначально будет переработано около 250 тонн руды, чтобы убедиться, что установка была настроена правильно и работает эффективно.

"Переработка этого объема руды займет приблизительно 7-10 дней, если не будет никаких других проблем в работе, - продолжают в компании. – Затем до конца года начнется обогащение 243 образцов породы, добытых в рамках программы бурения большого диаметра, совокупным объемом 2008,9 тонны. Как только эти образцы будут переработаны, остаток отвалов руды весом 1500 тонн также будет подвергнут обогащению".

Между тем в Tsodilo сообщили о полном завершении строительства обогатительной схемы на ВК16 после покупки сортировщика Polus-M от российского производителя рентгеновского оборудования для алмазной отрасли ОАО НПП «Буревестник».

Новый сортировщик обеспечивает эффективность извлечения алмазов до 99%, включая алмазы с низкой люминесценцией и камни типа II.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



