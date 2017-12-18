Пробирные клейма для ювелирных изделий в Индии станут обязательными с 2018 года

Но из-за жалоб ювелиров, ситуация на местах не кажется благоприятной для плавного развертывания новой инициативы властей, отмечается в материалах портала BusinessLine.
Постановка пробирного клейма на ювелирное изделие - это процесс сертификации чистоты золотых украшений, которая определяется в соответствии со спецификациями Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards).
Опробирование в Индии должно будет осуществляться данным правительственным органом, который устанавливает стандарты качества и сертифицирует системы его контроля и управления. Также оно занимается всеми вопросами, связанными со стандартизацией, качеством и сертификацией.
Но, похоже, планы правительства столкнутся с противодействием ювелиров, которые говорят, что подходящей инфраструктуры для содействия общенациональному развертыванию опробирования золотых украшений не существует.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished