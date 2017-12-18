Вход
Регистрация

Эксклюзив

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...

04 декабря 2017

Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...

27 ноября 2017

Любой цветной бриллиант является хорошей инвестицией

Бруно Скарселли (Bruno Scarselli) принадлежит к третьему поколению семьи Скарселли, которая в последние полвека производила и продавала желтые, голубые и розовые бриллианты, одни из самых высококачественных в мире имеющихся на рынке. Бруно возглавляет...

20 ноября 2017

Пробирные клейма для ювелирных изделий в Индии станут обязательными с 2018 года

15 декабря 2017
Новости
Индийское правительство твердо намерено добиться продажи золотых украшений и ювелирных изделий в стране исключительно с пробирными клеймами уже с января следующего года.
Но из-за жалоб ювелиров, ситуация на местах не кажется благоприятной для плавного развертывания новой инициативы властей, отмечается в материалах портала BusinessLine.
Постановка пробирного клейма на ювелирное изделие - это процесс сертификации чистоты золотых украшений, которая определяется в соответствии со спецификациями Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards).
Опробирование в Индии должно будет осуществляться данным правительственным органом, который устанавливает стандарты качества и сертифицирует системы его контроля и управления. Также оно занимается всеми вопросами, связанными со стандартизацией, качеством и сертификацией.
Но, похоже, планы правительства столкнутся с противодействием ювелиров, которые говорят, что подходящей инфраструктуры для содействия общенациональному развертыванию опробирования золотых украшений не существует.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2017
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd