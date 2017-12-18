Пробирные клейма для ювелирных изделий в Индии станут обязательными с 2018 года

15 декабря 2017

Индийское правительство твердо намерено добиться продажи золотых украшений и ювелирных изделий в стране исключительно с пробирными клеймами уже с января следующего года.

Но из-за жалоб ювелиров, ситуация на местах не кажется благоприятной для плавного развертывания новой инициативы властей, отмечается в материалах портала BusinessLine.

Постановка пробирного клейма на ювелирное изделие - это процесс сертификации чистоты золотых украшений, которая определяется в соответствии со спецификациями Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards).

Опробирование в Индии должно будет осуществляться данным правительственным органом, который устанавливает стандарты качества и сертифицирует системы его контроля и управления. Также оно занимается всеми вопросами, связанными со стандартизацией, качеством и сертификацией.

Но, похоже, планы правительства столкнутся с противодействием ювелиров, которые говорят, что подходящей инфраструктуры для содействия общенациональному развертыванию опробирования золотых украшений не существует.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



