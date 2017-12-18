Diamcor получила более $860 000 в рамках тендера алмазов из ЮАР

15 декабря 2017

Diamcor Mining сообщила о том, что ей удалось реализовать 4353,91 карата необработанных алмазов с участка Крон-Эндора (Krone-Endora) проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке за $864 546, или в среднем по $198,57 за карат.

Из всех алмазов, предложенным покупателям и проданных на торгах, были три отдельных специальных камня весом более 10,8 карата, наибольший из которых обладал весом 25,02 карата.

Увеличение средней цены за карат частично объяснялось качеством проданного 25,02-каратного алмаза. Оно вновь продемонстрировало положительное влияние продажи более крупных камней на выручку.

Тем не менее, в Diamcor сообщили, что уменьшение объемов продаж было обусловлено большими временными промежутками между торгами в течение квартала и сокращением переработки руды на алмазном проекте компании. У Diamcor возникли проблемы с рекуперацией воды из-за свойств перерабатываемых кимберлитовых глинистых материалов.

"Несмотря на ограниченные объемы переработки руды, проект продолжал демонстрировать потенциал получения более крупных необработанных алмазов", - заявили в Diamcor.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



