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20 ноября 2017

Trustco намерена провести геологоразведку в Сьерра-Леоне и приостановить операции NNDC

14 декабря 2017
Новости
Инвестиционная компания из Намибии Trustco Resources сообщила о том, что в первом полугодии 2018 года она будет сосредоточена на повышении операционной готовности алмазного проекта Мейя (Meya) в Сьерра-Леоне в рамках амбициозного 18-месячного графика его разработки.
Meya Mining, которая на 51% принадлежит Trustco Resources, недавно добыла алмаз весом 476 каратов.
Камень был обнаружен в районе, простирающемся от деревни Камары Гбансе до села Танкоро в регионе Коно, Сьерра-Леоне.
Первоначальная оценка показала, что камень является 29-м крупнейшим алмазом, когда-либо обнаруженным в этой стране.
В тот же день в Коно были обнаружены еще два специальных алмаза весом 19,70 карата и 27,93 карата.
"Основываясь на опыте руководства компании и на понимании геологической ситуации в районе деятельности Meya, Trustco Resources уверена, что геоэкономический потенциал в рамках лицензии EL 07-2015 достигнет первоначальных ожиданий, - сказано в сообщении инвестиционной группы. - Таким образом, несмотря на то, что на проекте Мейя начинает свою работу новая программа геологоразведки, план заключается в создании оптимальной конфигурации шахты, которая позволит Trustco Resources оценить геоэкономический потенциал ресурса в рамках лицензии, а затем перейти к пробной добыче сразу же после завершения первой фазы геологоразведки".
Тем временем Trustco сообщила о временной приостановке добычи алмазов компанией Northern Namibia Development Company (NNDC), а также операций по огранке камней Morse Investments до получения долгожданной лицензии на извлечение полезных ископаемых от министерства горной добычи.
NNDC 25 октября 2017 года получила письмо из министерства о готовности предоставить ей лицензию на добычу.
Лицензия должна в числе прочего содержать экологическое разрешение, которое, в свою очередь, требует проведения обзорного исследования и разработки программы защиты окружающей среды.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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