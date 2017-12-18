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20 ноября 2017

Gem Diamonds не смогла договориться о продаже проекта Гхагху в Ботсване

14 декабря 2017
Новости
Gem Diamonds заявила, что предложение о приобретении 100% ее алмазного проекта Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване было отозвано после того, как переговоры с потенциальным покупателем не принесли результатов.
Однако компания заявила, что в настоящее время она обсуждает возможность продажи Гхагху с другими заинтересованными сторонами.
В феврале алмазодобывающая компания поместила проект на уход и техобслуживание из-за сокращения рынка тех алмазов, которые производятся на данном проекте.
Полностью завершить данный процесс удалось в марте 2017 года.
Алмазные ресурсы Гхагху, по утверждению Gem Diamonds, являются значительными, превышая 20 млн каратов общей стоимостью свыше $4 млрд.
Проект, который находится на территории Центрального заповедника пустыни Калахари, был официально открыт в сентябре 2014 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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