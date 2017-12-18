Gem Diamonds не смогла договориться о продаже проекта Гхагху в Ботсване

Однако компания заявила, что в настоящее время она обсуждает возможность продажи Гхагху с другими заинтересованными сторонами.
В феврале алмазодобывающая компания поместила проект на уход и техобслуживание из-за сокращения рынка тех алмазов, которые производятся на данном проекте.
Полностью завершить данный процесс удалось в марте 2017 года.
Алмазные ресурсы Гхагху, по утверждению Gem Diamonds, являются значительными, превышая 20 млн каратов общей стоимостью свыше $4 млрд.
Проект, который находится на территории Центрального заповедника пустыни Калахари, был официально открыт в сентябре 2014 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished