Gem Diamonds не смогла договориться о продаже проекта Гхагху в Ботсване

14 декабря 2017

Gem Diamonds заявила, что предложение о приобретении 100% ее алмазного проекта Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване было отозвано после того, как переговоры с потенциальным покупателем не принесли результатов.

Однако компания заявила, что в настоящее время она обсуждает возможность продажи Гхагху с другими заинтересованными сторонами.

В феврале алмазодобывающая компания поместила проект на уход и техобслуживание из-за сокращения рынка тех алмазов, которые производятся на данном проекте.

Полностью завершить данный процесс удалось в марте 2017 года.

Алмазные ресурсы Гхагху, по утверждению Gem Diamonds, являются значительными, превышая 20 млн каратов общей стоимостью свыше $4 млрд.

Проект, который находится на территории Центрального заповедника пустыни Калахари, был официально открыт в сентябре 2014 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



