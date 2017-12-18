GSI предоставит услуги по проверке бриллиантов в ювелирных изделиях по всему миру

14 декабря 2017

Геммологическая лаборатория Gemological Science International (GSI) расширяет свои услуги по тестированию бриллиантов в ювелирных изделиях на лабораторное происхождение в Гонконге, Индии, Нью-Йорке и Дубае.

Данный сервис будет предлагаться производителям и розничным торговцам, желающим проверить готовую ювелирную продукцию с камнями размерами до "меле". В то же время GSI по-прежнему продолжит предоставлять услуги по тестированию отдельных бриллиантов во всех своих лабораториях.

Новая услуга является частью стратегии GSI для решения проблем ювелирной торговли. "В GSI мы ставим потребности наших клиентов во главу угла, - говорит Дебби Азар (Debbie Azar), соучредитель GSI. - Поэтому мы делаем все, что необходимо для обеспечения самых современных услуг и сервиса, которые позволят гарантировать происхождение продукции по всем уровням алмазной торговли".

В GSI добавили, что лаборатория не требует от клиентов предоставлять отдельные лабораторные отчеты для бриллиантов или готовых ювелирных изделий с ними перед тестированием.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



