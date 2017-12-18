Вход
Регистрация

Эксклюзив

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...

04 декабря 2017

Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...

27 ноября 2017

Любой цветной бриллиант является хорошей инвестицией

Бруно Скарселли (Bruno Scarselli) принадлежит к третьему поколению семьи Скарселли, которая в последние полвека производила и продавала желтые, голубые и розовые бриллианты, одни из самых высококачественных в мире имеющихся на рынке. Бруно возглавляет...

20 ноября 2017

GSI предоставит услуги по проверке бриллиантов в ювелирных изделиях по всему миру

14 декабря 2017
Новости
Геммологическая лаборатория Gemological Science International (GSI) расширяет свои услуги по тестированию бриллиантов в ювелирных изделиях на лабораторное происхождение в Гонконге, Индии, Нью-Йорке и Дубае.
Данный сервис будет предлагаться производителям и розничным торговцам, желающим проверить готовую ювелирную продукцию с камнями размерами до "меле". В то же время GSI по-прежнему продолжит предоставлять услуги по тестированию отдельных бриллиантов во всех своих лабораториях.
Новая услуга является частью стратегии GSI для решения проблем ювелирной торговли. "В GSI мы ставим потребности наших клиентов во главу угла, - говорит Дебби Азар (Debbie Azar), соучредитель GSI. - Поэтому мы делаем все, что необходимо для обеспечения самых современных услуг и сервиса, которые позволят гарантировать происхождение продукции по всем уровням алмазной торговли".
В GSI добавили, что лаборатория не требует от клиентов предоставлять отдельные лабораторные отчеты для бриллиантов или готовых ювелирных изделий с ними перед тестированием.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2017
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd