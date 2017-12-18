Stellar завершила процедуру продажи своих активов в Гвинее

14 декабря 2017

Stellar Diamonds, которая в настоящее время разрабатывает кимберлитовый проект Тонго-Тонгума (Tongo-Tonguma) в Сьерра-Леоне, завершила процедуру продажи своих активов в Гвинее компании BDG Capital.

В алмазодобывающей компании сообщили о получении чистой выручки в размере $366 000, оставшейся от $500 000, выплаченных ранее фирмой-покупателем активов.

"Мы очень рады тому, что ликвидация наших дочерних предприятий в Гвинее завершена, и теперь она позволяет нам полностью сосредоточиться на разработке высококачественного и высокоценного кимберлитового проекта Тонго-Тонгума в Сьерра-Леоне с ресурсами в 4,5 млн каратов", - сказал исполнительный директор компании Stellar Diamonds Карл Смитсон (Karl Smithson).

"Продажа наших активов в Гвинее не только принесла компании дополнительный оборотный капитал, но снизила наши ежемесячные расходы на поддержание этих операций приблизительно в размере $70 000", - добавил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



