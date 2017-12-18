АЛРОСА откроет сайт по продаже бриллиантов в РФ, Индии, Бельгии, Израиле, КНР и США

14 декабря 2017

(1prime.ru) –Компания АЛРОСА проводит тендер по разработке и созданию интернет-магазина бриллиантов, исполнителя планируется определить в начале следующего года, максимальная цена контракта составляет почти 15,3 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно документам, компания планирует запустить сайт интернет-магазина для реализации бриллиантовой продукции филиала "Бриллианты АЛРОСА" на территории России и в странах присутствия дочерних компаний (Индия, Бельгия, Израиль, КНР и США).

Планируется, что интернет-магазин будет реализовывать, в том числе в форме аукциона, не только продукцию из представленного ассортимента, но и под заказ. Кроме того, в перспективе партнёры АЛРОСА смогут продавать через этот интернет-магазин ювелирные изделия с бриллиантами, а также другие драгоценные камни.

АЛРОСА рассчитывает, что запуск продаж через интернет позволит увеличить объемы прямой реализации продукции, расширить клиентскую базу, продвинуть продукцию, произведенную из алмазов российского происхождения, создать канал продаж, защищённый от проникновения синтетических бриллиантов, а также получать аналитическую информацию о конъюнктуре рынка.

Указывается также, что работа по созданию интернет-магазина будет проходить в два этапа, сначала будет создан базовый функционал интернет-магазина, достаточный для старта интернет-продаж юридическим лицам в Китае и в России. Затем АЛРОСА запустит продажу и для физических лиц, а интернет-магазин будет поддерживать полный функционал, в том числе аукционы, интерактивное, гибкое пользовательское взаимодействие.



