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Эксклюзив

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...

04 декабря 2017

Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...

27 ноября 2017

Любой цветной бриллиант является хорошей инвестицией

Бруно Скарселли (Bruno Scarselli) принадлежит к третьему поколению семьи Скарселли, которая в последние полвека производила и продавала желтые, голубые и розовые бриллианты, одни из самых высококачественных в мире имеющихся на рынке. Бруно возглавляет...

20 ноября 2017

АЛРОСА откроет сайт по продаже бриллиантов в РФ, Индии, Бельгии, Израиле, КНР и США

14 декабря 2017
Новости
(1prime.ru) –Компания АЛРОСА проводит тендер по разработке и созданию интернет-магазина бриллиантов, исполнителя планируется определить в начале следующего года, максимальная цена контракта составляет почти 15,3 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Согласно документам, компания планирует запустить сайт интернет-магазина для реализации бриллиантовой продукции филиала "Бриллианты АЛРОСА" на территории России и в странах присутствия дочерних компаний (Индия, Бельгия, Израиль, КНР и США).
Планируется, что интернет-магазин будет реализовывать, в том числе в форме аукциона, не только продукцию из представленного ассортимента, но и под заказ. Кроме того, в перспективе партнёры АЛРОСА смогут продавать через этот интернет-магазин ювелирные изделия с бриллиантами, а также другие драгоценные камни.
АЛРОСА рассчитывает, что запуск продаж через интернет позволит увеличить объемы прямой реализации продукции, расширить клиентскую базу, продвинуть продукцию, произведенную из алмазов российского происхождения, создать канал продаж, защищённый от проникновения синтетических бриллиантов, а также получать аналитическую информацию о конъюнктуре рынка.
Указывается также, что работа по созданию интернет-магазина будет проходить в два этапа, сначала будет создан базовый функционал интернет-магазина, достаточный для старта интернет-продаж юридическим лицам в Китае и в России. Затем АЛРОСА запустит продажу и для физических лиц, а интернет-магазин будет поддерживать полный функционал, в том числе аукционы, интерактивное, гибкое пользовательское взаимодействие.

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