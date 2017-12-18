На пленарном заседании Кимберлийского процесса в Брисбене рассмотрены вопросы старательской добычи алмазов

13 декабря 2017

Иэн Смилли (Ian Smillie), председатель «Инициативы развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI), основанной в Оттаве международной организации развития, работающей с мелкими алмазодобытчиками, выступил сегодня на пленарном заседании Кимберлийского процесса с участием представителей из 81 страны в Брисбене, Австралия, чтобы обсудить то, что он называет «опасностью и перспективой в сфере старательской добычи алмазов».

«Слишком долго, - сказал он, - проблемы, создаваемые алмазами, добываемыми старателями на аллювиальных месторождениях, решались временными средствами или их просто игнорировали. Это самое большое испытание для алмазного мира, и оно им всегда оставалось. Именно отсюда появились кровавые алмазы, и именно здесь остается репутационная проблема».

«Правительства, - сказал Смилли, - должны подняться до решения этой задачи развития. Правительства стран, где работают старатели, должны понимать, что без перемен в этой области курица, снесшая так много золотых яиц, погибнет. Правительства других стран, полагающихся на алмазы, а также алмазодобывающая и ювелирная промышленность должны понимать, что без более согласованных действий, без бо́льших инвестиций и без всестороннего подхода явление, которое представляет собой старательская добыча алмазов, потенциально может нанести длительный ущерб промышленности, стоимость которой составляет 74 миллиарда долларов».

«Хорошая новость заключается в том, что изменения возможны. Перспектива для старательской добычи алмазов редко признается, но она есть, и она реальна. Добытые таким образом алмазы обеспечивают значительный доход почти для двух десятков очень бедных стран. Что еще более важно, они обеспечивают средства к существованию для более полутора миллионов старателей и еще семи или восьми миллионов человек, которые зависят от них - граждан этих стран. Эти алмазы могут стать полной противоположностью опасности, которую они сейчас представляют. Они могут стать центральным элементом для организованных, мирных общин; они могут стать началом чего-то, а не конца; платформой для развития сообщества, образования, защиты окружающей среды, инвестиций», - добавил он.

Кимберлийский процесс (КП) является совместной инициативой правительств, промышленности и гражданского общества, цель которой - остановить поток конфликтных алмазов, особенно тех, которые используются повстанческими движениями для финансирования войн против законных правительств. Термин «старательская добыча» обычно относится к неофициальной добыче полезных ископаемых, осуществляемой отдельными лицами или группами с использованием простых орудий труда.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



