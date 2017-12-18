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Эксклюзив

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20 ноября 2017

АЛРОСА создаст единый экологический центр

13 декабря 2017
Новости
АЛРОСА намерена создать единый экологический центр для своих структурных подразделений, который займется разработкой экологической стратегии компании.
В настоящее время в структурных подразделениях компании вопросы экологии курируют разные специалисты. Как отметили в АЛРОСА, экология является стратегически важным направлением её деятельности, и благодаря новому специализированному подразделению удастся повысить его эффективность.
Экологический центр АЛРОСА начнет работу с февраля 2018 года. В новую структуру будут переведены отвечающие за экологию и охрану окружающей среды сотрудники из всех структурных подразделений. Экологический центр возьмет на себя широкий функционал: расширение границ производственного экологического контроля и риск-ориентированный подход, внедрение геоинформационной системы мониторинга и создание аналитической базы данных по Компании, унификацию правил и формирование единых подходов к решению задач в области охраны окружающей среды. Новая структура разработает экологическую стратегию для последующей интеграции в общую стратегию развития АЛРОСА.
Независимые эксперты сегодня подтверждают высокий уровень экологической ответственности АЛРОСА и информационной открытости. Мы гордимся высокими оценками и продолжим совершенствовать работу по охране окружающей среды. АЛРОСА ставит перед собой масштабные задачи в этой сфере – снижение объемов водопотребления, переход на альтернативные источника энергообеспечения, сокращение массы выбросов СО2, формирование рекультивационных фондов, стандартизация процессов. Создание Экологического центра позволит на новом качественном уровне добиться более высоких целевых и плановых экологических показателей, перейти с «пассивного реагирования» на «активное упреждение», создаст персональную ориентированность на результат", - отметила Полина Анисимова, заместитель главного инженера АЛРОСА по вопросам экологии, природоохранной деятельности и работы с коренными и малочисленными народами.


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