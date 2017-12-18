Шанхайская ювелирная ярмарка завершилась с позитивным настроем

13 декабря 2017

Китайская международная ярмарка золота, ювелирных изделий и драгоценных камней в Шанхае (China International Gold, Jewellery & Gem Fair), проводимая уже 13-й раз подряд, привлекла рекордное количество посетителей, что еще более укрепило ее роль как одного из ведущих мероприятий ювелирной отрасли в регионе.

Выставка была организована UBM Asia с 17 по 20 ноября. В ней приняли участие 6522 посетителя, что на 36% больше по сравнению с ярмаркой 2016 года, а также 304 экспонента из Австралии, Канады, Китая, Гонконга, Японии, Кореи, Литвы, Польши, Шри-Ланки, Таиланда, США, Тайваня и Турции.

Шоу укрепило свою позицию в качестве обязательного мероприятия для участников ювелирной промышленности.

"Шанхайская ювелирная ярмарка сильно выросла в размахе, и это видно по качеству и широте предлагаемой продукции. У нас есть впечатляющий список экспонентов, богатые возможности для установления деловых знакомств и идеальные условия для того, чтобы поставщики могли связаться с потенциальными покупателями, - сказал Тедди Тан (Teddy Tan), менеджер по мероприятиям Шанхайской ювелирной ярмарки. - Мы продолжим принимать все меры, необходимые для того, чтобы дать покупателям еще более ясные и веские причины посетить выставку и еще раз подтвердить позицию Шанхайской ювелирной ярмарки как одной из самых важных выставок ювелирных изделий в регионе".

Ярмарка продемонстрировала инновационные проекты независимых дизайнеров из Китая и Тайваня. На ней также прошли семинары и мастер-классы, встречи и бизнес-мероприятия.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



