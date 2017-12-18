Компания STPL представила роботизированную систему огранки алмазов

13 декабря 2017

Суратская компания STPL разработала первую в мире роботизированную систему огранки алмазов, оснащенную искусственным интеллектом.

Машина, названная Robomatic, берёт на себя задачу позиционирования алмаза для огранки. Эта работа до сих пор выполняется вручную несмотря на большую степень автоматизации в алмазной промышленности.

Robomatic выбирает алмаз, точно определяет, где разместить его для оптимальной огранки, фиксирует его и ограняет. По окончании работы система перемещает камень в специальный бокс для извлечения готового бриллианта.

По словам представителей компании STPL, устройство Robomatic устраняет человеческий фактор из процесса огранки: "Автоматизация в обработке алмазов сегодня является важной потребностью", - заявил президент STPL Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), выразив уверенность в том, что «робот, оснащенный искусственным интеллектом, поможет всей алмазной промышленности осуществить квантовый скачок с точки зрения точности, скорости и рентабельности».

Председатель правления STPL Дхирайлал Котадия (Dhirajlal Kotadiya) сказал, что его компания гордится «разработкой первого робота для алмазной отрасли с уникальной и развитой технологией».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



