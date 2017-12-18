Компания STPL представила роботизированную систему огранки алмазов

Машина, названная Robomatic, берёт на себя задачу позиционирования алмаза для огранки. Эта работа до сих пор выполняется вручную несмотря на большую степень автоматизации в алмазной промышленности.
Robomatic выбирает алмаз, точно определяет, где разместить его для оптимальной огранки, фиксирует его и ограняет. По окончании работы система перемещает камень в специальный бокс для извлечения готового бриллианта.
По словам представителей компании STPL, устройство Robomatic устраняет человеческий фактор из процесса огранки: "Автоматизация в обработке алмазов сегодня является важной потребностью", - заявил президент STPL Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), выразив уверенность в том, что «робот, оснащенный искусственным интеллектом, поможет всей алмазной промышленности осуществить квантовый скачок с точки зрения точности, скорости и рентабельности».
Председатель правления STPL Дхирайлал Котадия (Dhirajlal Kotadiya) сказал, что его компания гордится «разработкой первого робота для алмазной отрасли с уникальной и развитой технологией».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished