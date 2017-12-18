Возможное сотрудничество AWDC и De Beers в создании блокчейн-платформы

13 декабря 2017

Всемирный антверпенский алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) и De Beers объявили о том, что они обсуждают потенциальное сотрудничество в деле недавно объявленного компанией De Beers создания собственной блокчейн-платформы, говорится в пресс-релизе, распространенном сегодня утром службой коммуникаций AWDC.

Комментируя это заявление, генеральный директор AWDC Ари Эпштейн (Ari Epstein) сказал: «Мы изучали многие инициативы, направленные на дальнейшее развитие нашей миссии по расширению бизнеса в сфере торговли алмазами и бриллиантами, а также в производстве бриллиантов. В дополнение к нашим инициативам на уровне бизнес-бизнесу в этой области мы внимательно изучили технологию блокчейн в качестве потенциального решения задачи по усилению соблюдения установленных правил, служащего средством укрепления доверия банков к алмазной промышленности. В прошлом году мы завершили разработку технико-экономического обоснования, которое продемонстрировало, как блокчейн может повысить прозрачность и уверенность. В октябре мы разместили публичную заявку на предложение, обратившись к блокчейн-сообществу представить решения, специально предназначенные для алмазной промышленности. Объявление компаний De Beers и BCG Digital Ventures о платформе отслеживания алмазов, основанной на технологии блокчейн, представляет собой возможность оценить и совместно определить комплексное решение через открытую платформу, которая может работать и использоваться всей отраслью».

Потенциал платформы De Beers уникален в своем подходе к комплексному отраслевому решению, так как он предлагает всем компаниям в нашем бизнесе единственную в своем роде возможность продемонстрировать прозрачность неопровержимым способом, говорится в пресс-релизе AWDC. Согласно De Beers, данная технология гарантирует конфиденциальность, обеспечивая владельцу контроль над своими данными, в результате чего появляется возможность вести постоянный учет взаимодействий, исключающий несанкционированный доступ к информации. AWDC стремится к повышению прозрачности в отношении счетов-фактур, транзакций и поставок. Это укрепляет банковское доверие и создает более сильные возможности для привлечения новых финансовых институтов в алмазную промышленность.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



