Bain & Company опубликовала седьмой ежегодный доклад о мировой алмазной промышленности

13 декабря 2017

Производителям алмазов в 2016 году благоприятствовало 20-процентное увеличение доходов, стимулированное продажей горнодобывающими компаниями запасов, накопленных в 2015 году.

Тем не менее, картина по всей цепочке создания добавленной стоимости менее оптимистична, что вызвано ослаблением потребительского интереса к бриллиантовым украшениям и интенсивной конкуренцией со стороны других сегментов роскоши. В ответ производители необработанных алмазов вкладывают значительные средства в развитие торговли. Кроме того, отрасль обновляет свой подход к маркетингу с целью удовлетворения растущего спроса, говорится в седьмом ежегодном докладе о состоянии мировой алмазной промышленности, подготовленном Bain & Company в партнерстве с Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).

Cогласно представленным в докладе выводам, в 2016 году глобальные продажи бриллиантовых украшений в целом были стабильными.

США оставались крупнейшим мировым ювелирным рынком, но продажи в этой стране в 2016 году перестали увеличиваться после нескольких лет последовательного роста спроса.

В Китае объемы торговли снизились в результате самого крупного за последние 10 лет снижения стоимости юаня и, как следствие, ослабления доверия к национальной валюте этой страны.

В Индии рынок дезорганизовали забастовка ювелиров и демонетизация рупии.

Европа между тем продолжала бороться за спрос в ситуации сокращения туристических потоков.

Наконец, в Японии на этом фоне продажи выглядели ярким пятном, продемонстрировав рост в долларовом выражении.

В целом замедление мирового спроса на бриллиантовые ювелирные изделия и возникшая в результате этого траектория снижения цен на бриллианты привели к незначительному сокращению выручки в сегменте огранки и полировки в 2016 году. Тем не менее прибыли игроков среднего звена алмазной отрасли в прошлом году повысились благодаря снижению цен на необработанные алмазы.

Cогласно докладу, глобальный объем добычи необработанных алмазов оставался относительно ровным в 2016 году - на уровне 127 млн каратов, что следует тенденции последних восьми лет.

Что касается покупательских привычек, то они претерпевают изменения, особенно среди представителей поколения двухтысячных, которые отдают предпочтение «роскоши впечатлений», а не материальным товарам, таким как одежда, аксессуары и ювелирные изделия.

Стремясь повернуть эти тенденции вспять, алмазодобывающие компании планируют инвестировать в 2017 году около $150 млн как в глобальный маркетинг, так и в маркетинг отдельных брендов. В исследовании Bain отмечается, что данная сумма в два раза превышает бюджет предыдущих лет.

Индустрия также обновляет свой подход к маркетингу с учетом меняющихся предпочтений клиентов и маркетинговых каналов.

Прогноз экспертов на 2017 год остается стабильным по всей цепочке создания стоимости алмазов. В первой половине текущего года поставщики алмазов снизили выручку на 3%, поскольку большая доля их продаж характеризовалась более низкими ценами.

Согласно прогнозу Bain, в 2017 году выручка субъектов сегмента огранки и полировки будет оставаться неизменной. При этом на фоне здоровых макроэкономических показателей на ключевых рынках отмечен рост выручки у крупных розничных сетей. Так, после крупномасштабной демонетизации в конце 2016 года розничный спрос в Индии в этом году вырос, поддержанный укреплением организованной ювелирной розничной торговли.

Прогноз Bain на долгосрочную перспективу является оптимистическим и подкреплен позитивными экономическими и демографическими показателями. Однако прогнозируемый рост алмазной торговли основывается на двух ключевых предположениях: сохранении устойчивости спроса на бриллиантовые ювелирные изделия и замене природных алмазов синтетическими в ограниченных пределах.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



