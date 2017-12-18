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20 ноября 2017

Bain & Company опубликовала седьмой ежегодный доклад о мировой алмазной промышленности

13 декабря 2017
Новости
Производителям алмазов в 2016 году благоприятствовало 20-процентное увеличение доходов, стимулированное продажей горнодобывающими компаниями запасов, накопленных в 2015 году.
Тем не менее, картина по всей цепочке создания добавленной стоимости менее оптимистична, что вызвано ослаблением потребительского интереса к бриллиантовым украшениям и интенсивной конкуренцией со стороны других сегментов роскоши. В ответ производители необработанных алмазов вкладывают значительные средства в развитие торговли. Кроме того, отрасль обновляет свой подход к маркетингу с целью удовлетворения растущего спроса, говорится в седьмом ежегодном докладе о состоянии мировой алмазной промышленности, подготовленном Bain & Company в партнерстве с Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).
Cогласно представленным в докладе выводам, в 2016 году глобальные продажи бриллиантовых украшений в целом были стабильными.
США оставались крупнейшим мировым ювелирным рынком, но продажи в этой стране в 2016 году перестали увеличиваться после нескольких лет последовательного роста спроса.
В Китае объемы торговли снизились в результате самого крупного за последние 10 лет снижения стоимости юаня и, как следствие, ослабления доверия к национальной валюте этой страны.
В Индии рынок дезорганизовали забастовка ювелиров и демонетизация рупии.
Европа между тем продолжала бороться за спрос в ситуации сокращения туристических потоков.
Наконец, в Японии на этом фоне продажи выглядели ярким пятном, продемонстрировав рост в долларовом выражении.
В целом замедление мирового спроса на бриллиантовые ювелирные изделия и возникшая в результате этого траектория снижения цен на бриллианты привели к незначительному сокращению выручки в сегменте огранки и полировки в 2016 году. Тем не менее прибыли игроков среднего звена алмазной отрасли в прошлом году повысились благодаря снижению цен на необработанные алмазы.
Cогласно докладу, глобальный объем добычи необработанных алмазов оставался относительно ровным в 2016 году - на уровне 127 млн каратов, что следует тенденции последних восьми лет.
Что касается покупательских привычек, то они претерпевают изменения, особенно среди представителей поколения двухтысячных, которые отдают предпочтение «роскоши впечатлений», а не материальным товарам, таким как одежда, аксессуары и ювелирные изделия.
Стремясь повернуть эти тенденции вспять, алмазодобывающие компании планируют инвестировать в 2017 году около $150 млн как в глобальный маркетинг, так и в маркетинг отдельных брендов. В исследовании Bain отмечается, что данная сумма в два раза превышает бюджет предыдущих лет.
Индустрия также обновляет свой подход к маркетингу с учетом меняющихся предпочтений клиентов и маркетинговых каналов.
Прогноз экспертов на 2017 год остается стабильным по всей цепочке создания стоимости алмазов. В первой половине текущего года поставщики алмазов снизили выручку на 3%, поскольку большая доля их продаж характеризовалась более низкими ценами.
Согласно прогнозу Bain, в 2017 году выручка субъектов сегмента огранки и полировки будет оставаться неизменной. При этом на фоне здоровых макроэкономических показателей на ключевых рынках отмечен рост выручки у крупных розничных сетей. Так, после крупномасштабной демонетизации в конце 2016 года розничный спрос в Индии в этом году вырос, поддержанный укреплением организованной ювелирной розничной торговли.
Прогноз Bain на долгосрочную перспективу является оптимистическим и подкреплен позитивными экономическими и демографическими показателями. Однако прогнозируемый рост алмазной торговли основывается на двух ключевых предположениях: сохранении устойчивости спроса на бриллиантовые ювелирные изделия и замене природных алмазов синтетическими в ограниченных пределах.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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