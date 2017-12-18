АЛРОСА получила сертификат соответствия Кодексу ответственных практик RJC

12 декабря 2017

АЛРОСА получила сертификат соответствия Кодексу ответственных практик Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC) в части этических, социальных, экологических стандартов и соблюдения прав человека.

RJC – международная некоммерческая организация, занимающаяся сертификацией и установлением стандартов. Она создана для обеспечения ответственных цепочек поставок в ювелирном бизнесе, способствующих укреплению доверия к ювелирным изделиям из драгоценных металлов и часовой промышленности. Система сертификации RJC обеспечивает компании, вовлеченные в цепочку поставок алмазов, золота и металлов платиновой группы, возможностью продемонстрировать свою приверженность этическим нормам и практикам ответственного ведения бизнеса. Для проверки соответствия деятельности АЛРОСА Кодексу ответственных практик RJC была привлечена крупная независимая аудиторская компания.

В течение нескольких месяцев АЛРОСА прошла всесторонний аудит, охватывающий программы социальной ответственности, защиту окружающей среды, а также этические принципы ведения бизнеса - противодействие коррупции, соблюдение прав человека, обеспечение достойных условий труда. В рамках аудита представители RJC и компании-аудитора посетили объекты АЛРОСА, включая основные производственные площадки – Мирнинский, Айхальский, Удачнинский горно-обогатительные комбинаты, дочерние предприятия компании – «АЛРОСА-Нюрба», «Алмазы Анабара» и «Севералмаз», центры сортировки алмазного сырья в Мирном и Архангельске.

По итогам аудита АЛРОСА получила сертификат на максимально возможный срок – 3 года.

Эндрю Боун, исполнительный директор RJC, отметил: "RJC поздравляет АЛРОСА с получением Сертификата соответствия Кодексу ответственных практик от 2013 года. Положения Кодекса затрагивают важные аспекты деятельности наших участников и их цепочки поставок. Мы рады видеть, что крупные игроки алмазного рынка поддерживают наши инициативы по созданию устойчивой, прозрачной цепочки поставок и ответственных закупок".

"АЛРОСА в очередной раз подтвердила соответствие высоким стандартам ответственного ведения бизнеса. Мы гордимся тем, что наша работа получила высокую оценку у независимых специалистов, и продолжим прикладывать усилия для того, чтобы быть одним из лидеров в области социальной и экологической ответственности. Получение сертификата RJC – это положительный сигнал не только для АЛРОСА, но и для отрасли в целом, поскольку очередной раз доказывает потребителям, что современная алмазодобыча – это прозрачный, ответственный бизнес, соответствующий лучшим мировым практикам", - заявил президент АЛРОСА Сергей Иванов.



