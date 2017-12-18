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20 ноября 2017

De Beers получила $450 млн в рамках десятого цикла алмазных продаж

12 декабря 2017
Новости
Anglo American заявила, что в рамках десятого цикла алмазных продаж De Beers получила $450 млн по сравнению с $422 млн за аналогичный период прошлого года.
Между тем эти данные являются предварительными, и окончательные показатели полученных доходов будут, вероятно, несколько скорректированы в сторону повышения.
Однако выручка De Beers в отчетный период оказалась ниже, чем в предыдущем, девятом цикле алмазных продаж, когда она составила $466 млн.
"Десятый цикл продаж в этом году продемонстрировал сохранение хорошего спроса на алмазы De Beers в конце 2017 года, - отметил исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Спрос был в целом стабильным и оставался на уровне девятого цикла, при этом продажи немного опережали по показателям аналогичный период 2016 года".

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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