De Beers получила $450 млн в рамках десятого цикла алмазных продаж

12 декабря 2017

Anglo American заявила, что в рамках десятого цикла алмазных продаж De Beers получила $450 млн по сравнению с $422 млн за аналогичный период прошлого года.

Между тем эти данные являются предварительными, и окончательные показатели полученных доходов будут, вероятно, несколько скорректированы в сторону повышения.

Однако выручка De Beers в отчетный период оказалась ниже, чем в предыдущем, девятом цикле алмазных продаж, когда она составила $466 млн.

"Десятый цикл продаж в этом году продемонстрировал сохранение хорошего спроса на алмазы De Beers в конце 2017 года, - отметил исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Спрос был в целом стабильным и оставался на уровне девятого цикла, при этом продажи немного опережали по показателям аналогичный период 2016 года".



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



