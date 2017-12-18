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20 ноября 2017

АЛРОСА стала одной из лучших горнодобывающих компаний России по экологической ответственности

12 декабря 2017
Новости
АЛРОСА вошла в тройку лидеров рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России. Оценка компаний производилась Всемирным фондом дикой природы (WWF) совместно с Программой развития ООН, Глобальным экологическим фондом и Минприроды России.
Каждая из компаний-участниц оценивалась по трем направлениям: «Экологический менеджмент», «Воздействие на окружающую среду» и «Раскрытие информации/Прозрачность», которые охватывали более 30 критериев. АЛРОСА заняла высокие позиции во всех трех разделах рейтинга. Всего в рейтинге приняли участие 33 компании.
"Охрана окружающей среды относится к числу стратегически важных направлений деятельности АЛРОСА. В компании действует собственная экологическая служба, на постоянной основе ведётся производственный экологический контроль. Комплекс мероприятий по охране окружающей среды охватывают все экосистемы: воду, землю, воздух, растительный и животный мир. Реализуются социально-экологические проекты. В 2016 году АЛРОСА направила на мероприятия по охране окружающей среды 5,5 млрд рублей, а совокупные расходы на эти цели за период с 2012 по 2016 гг. превысили 27,5 млрд рублей", − сообщила Полина Анисимова, заместитель главного инженера АЛРОСА по вопросам экологии, природоохранной деятельности и работы с коренными и малочисленными народами.
Первый рейтинг экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России был опубликован в марте 2017 года. В нем АЛРОСА также вошла в тройку лидеров.

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