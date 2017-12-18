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Эксклюзив

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

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20 ноября 2017

Росбанк выдал АЛРОСА кредит на $250 млн

12 декабря 2017
Новости
Росбанк, входящий в банковскую группу Societe Generale, предоставил алмазодобывающей компании АЛРОСА кредит на сумму $250 млн сроком на 1 год. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей банка.
Кредит был взят в рамках ранее заключённой револьверной кредитной линии на $300 миллионов для рефинансирования остатка задолженности по имевшимся кредитам по более низкой ставке и сокращения финансовых расходов.
"Мы рады успешному завершению новой важной сделки и надеемся, что данное соглашение ускорит дальнейшее развитие наших взаимоотношений", – приведены в релизе банка слова первого заместителя председателя правления Росбанка генерального директора по России Societe Generale Corporate & Investment Banking Ильи Полякова.
Ранее в декабре АЛРОСА сообщала о досрочном погашении и рефинансировании кредита на $720 миллионов, в том числе за счёт средств Росбанка.
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