Росбанк выдал АЛРОСА кредит на $250 млн

12 декабря 2017

Росбанк, входящий в банковскую группу Societe Generale, предоставил алмазодобывающей компании АЛРОСА кредит на сумму $250 млн сроком на 1 год. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей банка.

Кредит был взят в рамках ранее заключённой револьверной кредитной линии на $300 миллионов для рефинансирования остатка задолженности по имевшимся кредитам по более низкой ставке и сокращения финансовых расходов.

"Мы рады успешному завершению новой важной сделки и надеемся, что данное соглашение ускорит дальнейшее развитие наших взаимоотношений", – приведены в релизе банка слова первого заместителя председателя правления Росбанка генерального директора по России Societe Generale Corporate & Investment Banking Ильи Полякова.

Ранее в декабре АЛРОСА сообщала о досрочном погашении и рефинансировании кредита на $720 миллионов, в том числе за счёт средств Росбанка.