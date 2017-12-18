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В австралийском Брисбене началось пленарное заседание Кимберлийского процесса

12 декабря 2017
Новости

До начала пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП) Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) провел двусторонние встречи с членами КП, включая председателя, а также некоторых из 81 страны-члена КП и Коалиции гражданского общества (КГО). Он также провел свой третий Форум наблюдателей для обсуждения взаимных интересов между отраслью, Коалицией гражданского общества и неправительственными организациями (НПО).

WDC возглавляет исполняющий обязанности президента Стефан Фишлер (Stephane Fischler) и исполнительный директор Мари-Шанталь Канинда (Marie-Chantal Kaninda). Им помогают около десяти задействованных членов Целевой группы КП из отрасли, в том числе из компании АЛРОСА, Всемирного антверпенского алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre), компаний Chow Tai Fook, De Beers, Rio Tinto, Rubel & Ménaché, Signet Jewelers, а также Ювелирного совета США (US Jewelry Council) и Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses).

На встречах WDC подробно остановился на важности реформы для продолжения миссии КП по выполнению обязанностей, связанных с оказанием помощи общинам и потребителям в деле обеспечения поставок бесконфликтных алмазов. Конкретно WDC сделал упор на три области, упомянутые ниже, и состоявшиеся обсуждения этих вопросов, как правило, были хорошо приняты всеми двусторонними партнерами.

  • Необходимость расширения сферы охвата определения конфликтных алмазов Кимберлийским процессом. В рамках этого обсуждения тема «систематического насилия» в рамках такого определении возникла как пример прогрессивного шага.

  • Необходимость создания постоянного секретариата, расположенного в месте, определенном на основе передовой международной практики, основывается на успехе Механизма административной поддержки (Administrative Support Mechanism, АСМ), который был создан четыре года назад.

  • Внедрение и обеспечение соблюдения минимальных требований Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (ССКП) должно быть усилено путем стандартизации механизма равноправной экспертной оценки.

В дополнение к двусторонним встречам члены WDC также участвовали в продуктивных дискуссиях в различных рабочих группах КП. Эти группы используют коллективный опыт и возможности участников (т. е. правительств) и наблюдателей (т. е. алмазной отрасли и гражданского общества), и при этом каждый из них фокусируется на конкретных и важнейших элементах для продвижения работы ССКП.

WDC является членом следующих рабочих групп: Рабочей группы по мониторингу (Working Group on Monitoring, WGM); Рабочей группы по статистике (Working Group on Statistics, WGS); Рабочей группы по старательской и аллювиальной продукции (Working Group on Artisanal and Alluvial Production, WGAAP); Комитета по участию и председательству (Committee on Participation and Chairmanship, CPC); и Комитета по правилам и процедурам (Committee on Rules and Procedures, CRP). Кроме того, WDC председательствует в Рабочей группе экспертов по алмазам (Working Group of Diamond Experts, WGDE). Более подробную информацию о рабочих группах можно найти на недавно обновленном веб-сайте www.worlddiamondcouncil.org. Заседания рабочей группы и комитетов пройдут в среду, 13 декабря, включая специальные форумы по старательской добыче и устойчивому развитию; по отчетности об устойчивом развитии; и по технологии блокчейн. Пленарное заседание закрывается в четверг, 14 декабря.

Касаясь уже прошедших мероприятий, исполняющий обязанности президента WDC Стефан Фишлер сказал: «Меня обнадеживает открытый диалог и дискуссии, которые мы имели до сих пор, но мы не должны недооценивать сложности того, что нас ждет. Достижение консенсуса среди такой большой и разнообразной группы никогда не бывает легким. Успешный результат реформы КП потребует терпения, открытости и компромисса. В качестве голоса отрасли в этом процессе WDC полностью привержен этому процессу, и мы по-прежнему уверены в том, что вместе достигнем этой цели».

Стефан Фишлер добавил: «Я благодарен за поддержку тем организациям, которые взяли на себя обязательство перед WDC, и особенно нашим членам Целевой группы КП. Являясь официальным наблюдателем КП, мы активно участвуем в том, чтобы влиять на изменения и способствовать большей прозрачности и подотчетности в алмазной промышленности для обеспечения доверия потребителей. В качестве примера можно упомянуть о Системе гарантий WDC (WDC System of Warranties, SoW), которая расширяет гарантию КП от производства алмазного сырья до бриллиантов, покрывая всю цепочку создания стоимости камней».

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