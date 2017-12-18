CIBJO поддержала план De Beers по разработке системы отслеживания алмазов

11 декабря 2017

Президент Всемирной ювелирной конфедерация CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) заявил о поддержке его организацией проекта De Beers по использованию технологии блокчейн в алмазной торговле, о запуске которой объявил 4 декабря генеральный директор группы Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

После того, как система будет запущена в эксплуатацию, она станет фиксировать в цифровом режиме прохождение алмазов по всему алмазному трубопроводу, создавая тем самым прозрачный метод их отслеживания, доступный для алмазного и ювелирного бизнеса в целом.

"Новые технологии могут потенциально изменить «правила игры», предлагая то решение проблемы, которого было трудно добиться до сегодняшнего дня. При том, что мы все еще ожидаем от De Beers дополнительной информации о том, как конкретно система может быть применена к алмазам, мы хорошо знаем потенциал блокчейна по бессрочному фиксированию транзакций, позволяющий проследить путь товара от источника происхождения", - заявил Кавальери.

По его словам, CIBJO решительно выступает за создание контролируемых цепочек мониторинга с целью защиты этической целостности продукции при торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Вместе с тем конфедерация ранее выражала обеспокоенность относительно того, что более громоздкие системы мониторинга могут создавать проблемы для малых и средних компаний, которым не хватает ресурсов для их внедрения.

Тем не менее новая система, которая одновременно защищена от несанкционированного доступа и открыта для всех участников торговли, устраняет потенциальные барьеры по ее использованию и является более надежной и эффективной, чем «бумажный» мониторинг.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



