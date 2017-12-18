IDE представит прорывные технологические инициативы на IDWI в 2018 году

11 декабря 2017

Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) объявила о том, что она представит ряд новаторских технологических инициатив, которые окажут значительное влияние на алмазную промышленность в Израиле и во всем мире на Международной алмазной неделе в Израиле (International Diamond Week in Israel, IDWI).

Выставка, которая пройдет с 5 по 7 февраля 2018 года, продемонстрирует роль новых технологий в модернизации алмазной промышленности сегодня и в будущем.

Ранее в этом году IDE сообщила о своих планах на будущее. В частности, она намерена использовать технологии для развития алмазной промышленности, сообщает портал IDEX Online. IDE объявила о новом направлении деятельности с запуском электронной коммерческой платформы для бизнеса GET DIAMONDS, нового центра интернет-маркетинга для участников биржи и первого Алмазного инновационного центра (Diamond Innovation Center) для технологических начинаний в алмазной промышленности. Совсем недавно IDE анонсировала предстоящий запуск новой цифровой валюты, обеспеченной алмазами.

Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: "Технологии совершают революцию в том, как мы живем, и в том, как мы ведем бизнес. На следующей Международной алмазной неделе мы покажем, как IDE использует эти технологии для трансформации алмазной промышленности".



