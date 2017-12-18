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Эксклюзив

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

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Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

«Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить КП»

Страны, не добывающие алмазов, не должны руководить Кимберлийским процессом (Kimberley Process, КР), как было в прошлом году с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), согласно заявлению М’Зи Фулы Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председателя...

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Гильдия ювелиров России видит свою миссию в создании высокоразвитого национального рынка ювелирных украшений

В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере, какие задачи стоят перед сообществом и прокомментировал...

27 ноября 2017

Любой цветной бриллиант является хорошей инвестицией

Бруно Скарселли (Bruno Scarselli) принадлежит к третьему поколению семьи Скарселли, которая в последние полвека производила и продавала желтые, голубые и розовые бриллианты, одни из самых высококачественных в мире имеющихся на рынке. Бруно возглавляет...

20 ноября 2017

IDE представит прорывные технологические инициативы на IDWI в 2018 году

11 декабря 2017
Новости
Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) объявила о том, что она представит ряд новаторских технологических инициатив, которые окажут значительное влияние на алмазную промышленность в Израиле и во всем мире на Международной алмазной неделе в Израиле (International Diamond Week in Israel, IDWI).
Выставка, которая пройдет с 5 по 7 февраля 2018 года, продемонстрирует роль новых технологий в модернизации алмазной промышленности сегодня и в будущем.
Ранее в этом году IDE сообщила о своих планах на будущее. В частности, она намерена использовать технологии для развития алмазной промышленности, сообщает портал IDEX Online. IDE объявила о новом направлении деятельности с запуском электронной коммерческой платформы для бизнеса GET DIAMONDS, нового центра интернет-маркетинга для участников биржи и первого Алмазного инновационного центра (Diamond Innovation Center) для технологических начинаний в алмазной промышленности. Совсем недавно IDE анонсировала предстоящий запуск новой цифровой валюты, обеспеченной алмазами.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: "Технологии совершают революцию в том, как мы живем, и в том, как мы ведем бизнес. На следующей Международной алмазной неделе мы покажем, как IDE использует эти технологии для трансформации алмазной промышленности".


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