После резкого протеста прайс-лист Рапапорта станет ежемесячным

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Фото: Герд Альтманн (Pixabay)





Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - В алмазной отрасли четверги больше никогда не останутся прежними. После негодования, вызванного тем, что Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), основатель и издатель широко используемого отраслью прайс-листа, 20 марта снизил цены на бриллианты в среднем на 7%, в среду во время вебинара он объявил, что проводит изменение многих аспектов этого прайс-листа.



Наиболее заметное изменение состоит в том, что прайс-лист Рапапорта (Rapaport Price List), который публиковался раз в неделю с момента его создания в 1978 году, теперь будет выходить раз в месяц.



Новая периодичность выпуска «даст отрасли время, чтобы отреагировать [на изменения], - сказал Рапапорт. - Месяц между публикацией прайс-листов предоставит отрасли возможность передохнуть и даст ей время связаться с нами и сказать: «Здесь вы не правы, здесь вы правы. Здесь повысьте, здесь понизьте». Чтобы у нас было большее взаимодействие».

Рапапорт сказал, что в любом случае он стремится повременить с изменением цен во избежание того, чтобы торговля «развивала бурную, но бестолковую деятельность», постоянно реагируя на еженедельное снижение или повышение цены.

Но он отклонил призывы публиковать свой прайс-лист только раз в год, заявив, что это сделает его бесполезным для покупателей.

Он сказал, что постарается стандартизировать скидки в прайс-листе и удерживать цены примерно на 30-40% ниже цен на RapNet.

«Это будет диапазон, в котором будут находиться товары, согласно вашим ожиданиям. Если он ниже 30%, необходимо повысить. И если он выше 40%, необходимо понизить».

Во время кризиса COVID-19 он расширит нижний диапазон скидок по прейскуранту до 45%.

Он также планирует дополнить ежемесячный прайс-лист еженедельным «торговым бюллетенем», основанным на ценах RapNet.

«Мы уже публиковали торговые бюллетени онлайн, но теперь мы делаем их более доступными для подписчиков, - сказал он. - Люди говорят: «Как мы узнаем, когда вы понижаете?» Теперь вы сможете посмотреть эти торговые бюллетени и увидеть, какова цена Rapaport… Вы увидите гораздо более высокий уровень прозрачности, чем когда-либо прежде, потому что вы будете фактически видеть, что происходит, и мы будем придерживаться определенного диапазона цен».

Он также сформирует консультативный совет для выработки идей и предложений.

Этот совет «будет очень ценным, - сказал он. - Каждый раз, когда мы не выдержим эти проценты, нам дадут знать. Мы также будем обсуждать такие вещи - например, что делать с флуоресценцией, а также другие вопросы. Это будет не просто команда Rapaport, занимающаяся этими прайс-листами, а команда, у которой будет большее взаимодействие с сообществом».

Эти шаги были предприняты в ответ на беспрецедентный протест в алмазной отрасли, который привел к тому, что сотни компаний забрали свои товары с торговой платформы RapNet.

Такой демонстративный выход, похоже, был в значительной степени инициирован израильским дилером Дороном Серруя (Doron Serrouya), который заявил изданию JCK, что он не пытался стать инициатором движения, он был просто расстроен прайс-листом от 20 марта.

«У меня в сейфе бриллианты, которые в одночасье потеряли стоимость, - говорит он. - Бриллианты - это не фондовый рынок. Они не поднимаются и не падают в цене на 10%. Нелогично, чтобы они так сильно упали в цене. Ведь все сидели по домам».

Он добавляет, что не считает это чем-то личным, направленным против Рапапорта.

«Рапапорт очень умен, но я не считаю, что он понимает бизнес так, как мы, - добавляет он. - Мы вынуждены жить этим каждый день... Я не хочу просыпаться каждую пятницу и смотреть, потерял я деньги или заработал».

20 марта Серруя попросил кого-то из своего офиса создать логотип, показывающий, что он больше не будет выставлять изделия на RapNet. Он отправил это некоторым коллегам по WhatsApp.

С этого момента покатился снежный ком. Серруя получил сотни сообщений поддержки. Он создал учетную запись Instagram @stock_off_rapnet о выходе из RapNet, и вскоре к ней присоединились многие другие компании, добавив свои собственные логотипы.

К утру 23 марта на платформе RapNet, которая обычно оперировала продукцией на сумму $8 млрд, осталось продукции всего лишь на $4 млрд.

После вебинара Серруя сказал по WhatsApp, что на него не произвели впечатления изменения, произведенные компанией Rapaport.

«Мы не видим разницы. Изменения в прайс-листе следует вносить в лучшем случае один раз в квартал, поскольку с начала производства алмазов проходит три месяца, пока бриллиант не будет сертифицирован GIA».

Он отметил, что, как заявил Рапапорт, даже при наличии консультативного совета, он сохранит независимость и в конечном итоге будет принимать окончательное решение.

«Это немыслимо, чтобы один человек определял цены на бриллианты всей алмазной отрасли, и уж, конечно, это должно быть не частное лицо, у которого есть свой бизнес», - написал он.

(Рапапорт сказал, что он «не единолично» принимает решение, а у него «команда людей», которые принимают решения.)

Ронни Вандерлинден (Ronnie Vanderlinden), президент Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association), написавший редакционную статью и объявивший о том, что забрал свой товар с RapNet - это привело к тому, что Rapaport лично вызвал его на вебинар, - говорит, что прайс-лист, публикуемый ежемесячно, является «блестящей идеей», учитывая, что еженедельные бюллетени мало что изменят.

Он добавляет, что не согласен с призывами к бойкоту всей организации Rapaport, отметив, что она включает «первоклассную службу новостей».

«Вы можете быть недовольными и решить, что не хотите пользоваться RapNet. Это ваше право. Это то, что я сделал. Но бойкотировать - это неправильно», - говорит Вандерлинден.

Несмотря на это, многие дилеры кажутся такими же недовольными, как и всегда. В открытом письме, опубликованном в пятницу, десятки компаний пообещали использовать только прейскурант Rapaport от 6 марта. Они также одобрили предложение Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) о создании торговой платформы с участием нескольких бирж.

Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) говорит, что онлайн-биржа пока еще разрабатывается.

«Многие люди чувствуют, что настало время для перемен и для того, чтобы сделать что-то по-другому. Отрасль должна обращать внимание на изменения и принимать изменения. Мы говорим людям: "Не рассматривайте только одну [торговую] платформу. Обратите внимание на все из них. И используйте ту, которая лучше всего подходит для всех ваших потребностей. Делайте то, что считаете наиболее подходящим"», - написал он.

Он говорит, что WFDB примет решение о своей платформе в течение следующей недели, в том числе о том, будет ли она основываться на текущем сервисе Get Diamonds, принадлежащем Израильской алмазной бирже (Israeli Diamond Exchange). Он добавляет, что WFDB приняла решение не создавать конкурентный прайс-лист.

Во время своего вебинара Рапапорт сказал, что у него нет проблем с конкурентами.

«Любой, кто хочет иметь прозрачное ценообразование, является нашим другом», - сказал он.

Он также утверждал, как и в интервью, данном изданию JCK 27 марта, что у него нет «другого выбора», кроме как снизить цены в прейскуранте от 20 марта, поскольку скидки от цены прейскуранта выросли до «беспрецедентного уровня».

«Проработав 42 года, я не собираюсь лгать… Мы обязаны сказать так, как мы это видим. Каждый разумный человек признал, что цены снизились».

Он также не согласен с критикой, что он не должен был снижать цены, когда рынок был в основном закрыт.

«Закрытие рынков не влияет на запрашиваемые цены, - сказал он. - Лучшее время для снижения - это когда рынок закрыт... Было бы катастрофой ждать, пока рынки вернутся и попытаются восстановиться».

Рапапорт также подчеркнул, что его прайс-лист - это только его мнение, и любой может начать выпускать конкурентный прайс-лист. «Буду признателен любому, кто снимет с меня ответственность», - сказал он.



