После надежд на восстановление в 2020 году будущее у алмазов не блещет

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Фото: Герд Альтманн (Pixabay)



(investorschronicle.co.uk) - В начале 2020 года алмазная отрасль была настроена оптимистично. После тяжелого 2019 года, когда цены на алмазное сырье достигли многолетних минимумов, а спрос на ювелирные изделия снизился из-за протестов в Гонконге и общей макроэкономической неопределенности De Beers, дочерняя компания Anglo American (AAL), сообщила об увеличении продаж в годовом исчислении в ходе первого торгового цикла, который она именует сайтом.

Теперь же мелким добытчикам алмазов и драгоценных камней угрожает закрытие шахт, а сокращение предложения алмазного сырья может оказаться недостаточным, чтобы компенсировать падение спроса в результате распространения коронавируса COVID-19.

Предприятия в Южной Африке, Канаде и Лесото были поставлены на уход и обслуживание как минимум на нескольких недель, чтобы остановить распространение вируса. Зарегистрированные в Лондоне компании Petra Diamonds (PDL) и Gem Diamonds (GEMD) прекратили или значительно замедлили работу своих шахт соответственно в Южной Африке и Лесото. Компания по добыче рубинов и изумрудов Gemfields (GEM), которая вернулась на Лондонскую фондовую биржу в прошлом месяце, приостановила «все производства, кроме критических», на своем руднике Кагем (Kagem) в Замбии и отменила предстоящий аукцион.

По словам аналитика консалтинговой компании Liberum Бена Дэвиса (Ben Davis), такого сокращения предложения недостаточно, чтобы помочь рынку перейти в состояние недостаточного предложения. По его оценкам, подобные сокращения приведут к снижению поставок примерно на 12 процентов, причем два крупнейших алмазодобытчика De Beers и АЛРОСА (ALRS) еще не закрывают шахты, хотя De Beers сократила свою рабочую силу на шахте Венеция (Venetia) в Южной Африке на 75 процентов.

Даже если цены вырастут в ответ на закрытие производств, малые горнодобывающие компании все еще будут находиться в тяжелом положении. Petra в своем объявлении о закрытии шахты сообщила, что в результате продажи алмазного сырья, закончившейся 23 марта, средние цены за карат снизились на 24% из-за «жесткой депрессии и оппортунистического предложения цен на ее товары», особенно на крупные камни, выставленные на продажу. В результате компания продала только три четверти алмазов и отправила остальные в Антверпен для продажи позже в этом году. Petra в течение некоторого времени обходила свои долговые обязательства, поскольку по состоянию на 31 декабря ее кредиторы не стали принимать во внимание то, что чистый долг компании в 4,25 раза превышает ее денежную прибыль.

Компания заявила, что кредиторы по-прежнему ее поддерживают, но также наняла консультантов, чтобы помочь отодвинуть срок погашения ссуд на $650 млн, которые теперь должны быть выплачены в 2022 году.

По словам г-на Дэвиса, Gem Diamonds имеет более здоровые перспективы, потому что цены на крупные камни (свыше 3 каратов) в последнее время держатся лучше и продавать большие камни проще, чем проводить аукционы, из-за ограниченного количества потенциальных покупателей. К тому же по состоянию на 31 декабря ситуация с задолженностью у этой компании была намного более здоровой, чем у Petra; ее чистый долг составлял $10 млн, а под рукой имелся неиспользованный кредит в $70 млн.

На другом конце цепочки поставок все выглядит не более радужно. Американская компания Signet Jewelers (SIG) отказалась раскрыть детали своего следующего финансового года, заканчивающегося 1 февраля 2021 года, и приостановила выплату общих дивидендов. Исполнительный директор Signet Вирджиния Дросос (Virginia Drosos) заявила, что компания ускорит «оптимизацию своего рынка недвижимости» после закрытия своих магазинов в Северной Америке, а также возьмет $900 млн из существующей кредитной линии.

Производящая дорогие часы компания Watches of Switzerland (WOSG) владеет брендами Goldsmiths и Mappin & Webb помимо своего часового бизнеса, однако на долю ювелирных изделий у нее пришлось лишь 7 процентов продаж в первой половине отчетного года.

Компания заявила, что ее выручка за финансовый год, завершающийся 26 апреля 2020 года, составит около £810 млн, после того как за девять месяцев, прошедших до 26 января, она заработала £594 млн, в результате чего продажи за последние два квартала снизились на 16 процентов. Падение такого размера, когда все магазины закрыты, приведет к плохим результатам текущего квартала для Watches of Switzerland, хотя судить о том, насколько это реалистично, стало труднее, поскольку компания в сообщениях о результатах своей деятельности не разделяет онлайн-продажи и продажи в обычных магазинах.