Влияние COVID-19 на алмазную отрасль

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Фото: Герд Альтманн (Pixabay)





Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(paulzimnisky.com) - В середине января коронавирус COVID-19 впервые оказал непосредственное влияние на алмазную отрасль, когда в Китае были приняты меры карантинного контроля для борьбы со вспышкой вируса, включая временное закрытие торговых центров. По оценкам, в течение первой недели марта на 40-50 дней были закрыты 75% ювелирных магазинов в материковом Китае и прилегающих районах, входящих в Большой Китай.

Кроме того, меры, принятые в Китае, остановили алмазную торговлю и другую деятельность, связанную с сектором B2B (бизнес для бизнеса), в важных для отрасли региональных торговых центрах. Мировой отраслевой конклав, Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show), и связанные с ней выставки были перенесены с марта на май.

В связи с отсутствием розничного бизнеса в Китае и ограниченной торговой и производственной деятельностью в ключевом регионе, мировой спрос на алмазы и бриллианты в последние недели заметно сократился. Аналогичным образом, цены на алмазное сырье в целом снизились на однозначный процент за последние полтора месяца, согласно Глобальному индексу цен на алмазное сырье Зимниски (Zimnisky Global Rough Diamond Price Index). Цены на бриллианты, полученные в ходе составления обзора, также снизились за рассматриваемый период.

Отрадно, что за период с середины по конец февраля число новых выявленных зараженных вирусом в Китае, похоже, начало уменьшаться, и 4 марта крупнейший региональный ювелир Chow Tai Fook (HK: 1929) сказал, что он начал возобновлять работу магазинов, поскольку меры по карантину были облегчены, и только 30% магазинов были закрыты на момент предоставления отчетности. Однако, как только количество подтвержденных случаев в Китае стало снижаться, начало расти число случаев заражения за пределами Китая, причем, заметные вспышки произошли в Италии, Иране, Японии и Южной Корее.

24 февраля опасение возникновения серьезной пандемии привело к панике на мировых финансовых рынках. Рыночные распродажи продолжались до второй недели марта, отмечая наихудшее развитие для фондовых рынков со времен глобального финансового кризиса более десятилетней давности.

9 марта Италия ввела строгие общенациональные карантинные меры, называемые «полной изоляцией», включая комендантский час, ограничения на поездки и принудительное разделение людей в общественных местах. Финансовые рынки начинают предусматривать вероятность подобной «полной изоляции» в других экономически важных европейских странах, а также в Японии, Южной Корее и даже в США. Такие меры лягут бременем на мировую экономику.

Внезапные приостановки экономической деятельности, вызванные полной изоляцией и другими карантинными мерами, могут привести к долгосрочным сбоям в глобальном производстве (цепочках поставок и т. д.) даже после того, как реальная вспышка вируса будет взята под контроль.

Кроме того, ситуацию в мировой экономике еще больше осложняет падение цен на нефть, являющееся результатом общего замедления мировой экономической деятельности из-за вируса, а также усугубившееся из-за недавней неэффективной попытки ОПЕК и России ограничить поставки.

Хотя более низкие цены на нефть послужат стимулом для потребителей, а также принесут пользу некоторым отраслям, например, алмазодобывающей, учитывая размер мировой нефтегазовой отрасли, падение цены на сырую нефть на 40% (всего за две недели), несомненно, ударит по государственным бюджетам и глобальным кредитным рынкам, суверенным и коммерческим, которые наиболее остро влияют на «нефтедобывающие страны», включая бόльшую часть Ближнего Востока, Россию, Канаду, страны Северной Европы, а также многие штаты среднего запада США.

Хотя в последние дни правительства во всем мире предоставили огромные ликвидные средства финансовым центрам, рынки не показывают положительной реакции, это усугубляет страх, что центральные банки не смогут спасти финансовые рынки, как это было в прошлом. S&P 500, индикатор фондового рынка США, упал более чем на 15% с тех пор, как Федеральный резервный банк США (U. S. Federal Reserve Bank) 3 марта срочно снизил процентную ставку на 0,5%.

Конечно, все это может (хотя бы в некоторой степени) пропорционально повлиять на мировой спрос на алмазы и бриллианты и вполне может привести отрасль к рецессии. Вследствие этого, в январе и феврале в магазинах Большого Китая продажи Chow Tai Fook упали на 60% (даже онлайн-продажи снизились на двузначный процент).

В настоящее время на Китай приходится около 15% мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, но, поскольку остальной мир также принимает меры по ограничению распространения вируса, потребители других ключевых рынков отрасли, несомненно, будут избегать общественных мест, таких как торговые центры, и сократятся продажи ювелирных изделий с бриллиантами.

Кроме того, общее замедление мировой экономики, вероятно, окажет долгосрочное влияние на настроения потребителей и потребительские расходы, особенно на дискреционные товары, например, предметы роскоши. Тем не менее, расходы на материальные люксовые товары, например, бриллианты, могут а самом деле значительно вырасти в относительном выражении, поскольку «эмпирическая» роскошь, например, путешествия, в ближайшей перспективе будет ограничена.

Сбой в спросе на алмазы со стороны конечного потребителя, вероятно, также скажется на уровнях складских запасов в отраслевой цепочке поставок. Тем не менее, алмазная отрасль в прошлом была довольно устойчивой во время кризиса, отчасти из-за концентрированного характера верхнего сегмента рынка.

12 марта АЛРОСА (ММВБ: ALRS), которая является одним из лидеров отрасли, объявила в пресс-релизе, что она снизила свой обязательный объем закупки алмазного сырья для контрактных клиентов в марте, пытаясь ограничить ненужные поставки на рынок. На самом последнем сайте De Beers, завершившемся в первую неделю марта, компания проявила «особую гибкость», разрешив «отсрочку покупки выделенного» товара своим покупателям, наиболее сильно пострадавших от нарушения спроса на китайском рынке в январе и феврале.

Кроме того, сейчас у отрасли есть больше возможностей для управления запасами, чем в последние годы, поскольку болезненный цикл уменьшения доли заемных средств в средней части алмазопровода уже наблюдался в течение большей части 2018 и 2019 годов.

Акции алмазодобывающих и ювелирных компаний уже обесценили многое из вышеперечисленного. Только с середины января корзина акций алмазодобытчиков упала более чем на 40%, а акции крупнейшей в США ювелирной компании Signet (NYSE: SIG) упали на 55%. Даже акции Tiffany & Co. (NYSE: TIF) упали на 6% за этот период, несмотря на приостановленную покупку ее компанией LVMH за $16 млрд (Paris: MC), так как текущие финансовые условия повышают риск совершения сделки и поскольку арбитражеры вынуждены ликвидировать позиции, оказывая давление на разницу между ценой акции и ценой сделки за денежные средства.



