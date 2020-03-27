Обращение Ронни Вандерлиндена, президента Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA)

Сегодня

(опубликовано в еженедельном обзоре IDMA интернет-новостей за 23-27 марта 2020 года)

Уважаемые члены IDMA и коллеги по отрасли!

Некоторые из вас, возможно, уже видели это обращение. Но меня попросили опубликовать его, с некоторыми изменениями, еще раз.

Наша отрасль вместе с остальным миром находится в кризисном режиме. Невозможно описать словами то глобальное воздействие, которое оказывает пандемия COVID-19. В условиях царящего вокруг переполоха наши члены должны быть в курсе событий, оставаться воодушевленными и быть уверенными в том, что этот кризис пройдет.

Каждый из нас должен строго соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные нашими государственными и медицинскими работниками. Я не могу не подчеркнуть, насколько важно, чтобы мы не недооценивали серьезность нынешней ситуации. Я умоляю вас прислушиваться к специалистам и профессионалам и следовать их советам.

Естественно, мы все беспокоимся о нашем бизнесе. Мы были, мягко говоря, удивлены и встревожены недавними действиями Rapaport Group (RG). Она вновь заявляет - если не внушает – отрасли, что RG и только RG знает, что отвечает наилучшим интересам отрасли, которая совместно владеет товарными запасами бриллиантов на миллиарды долларов, зарегистрированных и торгуемых на различных отраслевых платформах RG.

Мне сообщили, что сотни компаний «вышли из котировок» Rapnet, включая ведущие компании со всего мира. Это еще раз говорит нам о том, что ни одна отрасль не должна позволять себе быть обязанной какому-либо отдельному лицу или организации. И я точно знаю, что наша индустрия сейчас пришла в движение.

Мы все решительно поддерживаем отрасль, свободную от доминирующего и всепоглощающего влияния любого отдельного игрока на рынке и особенно от такого, который, с одной стороны, намерен сообщать о текущих рыночных ценах, в то время как, с другой стороны, торгует продукцией на миллионы долларов на своих различных торговых площадках. И в самом деле, ведь как утверждают многие ответственные представители отрасли, то, что RG, руководя ведущим отраслевым справочником цен на бриллианты, в то же время получает прибыль в миллионы долларов от продажи бриллиантов, генерируемую ее различными торговыми платформами, представляет собой не что иное, как серьезный конфликт интересов.

Происшедшее восстание игроков алмазной отрасли со всего мира беспрецедентно. Коллеги из всех алмазных центров по всему миру попросили меня присоединиться к ним в международных усилиях, чтобы окончательно ослабить хватку компаний RG.

С этой целью наша компания решила немедленно из всех наших регистраций. Более того, мы не будем признавать или ссылаться на прайс-лист Rapaport от пятницы, 20 марта 2020 года. Мы будем использовать только прайс-лист, действовавший до этой даты. Теперь дело за вами, мои коллеги в США и во всем мире. Ситуацию омрачает то, что если бы RG стремилась поддержать стабильности на рынке, то она могла бы и должна была бы просто объявить о приостановке своего прайс-листа, пока этот кризис не останется позади. На деле же RG совершила не что иное, как попытку еще больше дестабилизировать рынок в условиях кризиса.

Нам советуют оставаться дома, вдали от мест нашего бизнеса. Мы не можем отправлять или получать товары и сталкиваемся с фактическим закрытием рынка. Может ли RG исходить из предположения, что мы игнорируем эти критически важные директивы? Мы, конечно, не верим, что в этом состоит ее намерение.

Но если RG признает фактическую приостановку всей деловой активности во всем мире (трейдинг), то что тогда является для нее основанием для снижения цен в вакууме нулевых сделок? Я полагаю, что RG — это организация, у которой проблемы с прозрачностью, или в лучшем случае она до крайности страдает от ошибочных суждений.

С учетом сказанного я напоминаю вам, что существуют другие ответственные платформы для торговли бриллиантами, к которым можно обратиться. Например, IDEX в настоящее время предлагает шесть месяцев бесплатного пользования. Компания Virtual Diamond Boutique (VDB) предлагает бесплатный поиск источников, а также предоставляет свои услуги нашей отрасли. Как мы знаем, есть и другие платформы, которые может использовать наша отрасль, такие как UNI или Polygon. Я также слышал, что в разработке находится новая, альтернативная отраслевая платформа / система котировок. Конечно, это говорится не в поддержку какой-либо из этих конкретных платформ на данный момент. Я лишь привожу их в качестве примеров существующих, сторонних, нейтральных, жизнеспособных альтернатив.

Я призываю вас принять собственные деловые решения. Продолжать вам пользоваться услугами RG или нет — это ваше и только ваше решение. Тем не менее я призываю вас рассмотреть и другие варианты. Мы должны учитывать будущее благополучие нашей отрасли. Пришло время размыть и уменьшить подавляющий и действительно противоречивый контроль над нашей отраслью. Восстановление этой отрасли на свободном, открытом и прозрачном рынке отвечает нашим общим интересам.

Я взволнован солидарностью, продемонстрированной каждым ответственным лидером нашей отрасли. Я рад, что руководство нашей отрасли собралось вместе в надежде сформулировать меры, которые, мы надеемся, смогут освободить и, наконец, освободят RG от ее подавляющей власти и влияния на эту отрасль. Настало время, чтобы представители этой отрасли собрались вместе и заняли свою позицию.

В заключение скажу, что я увидел проблеск надежды на то, что мы вернем себе власть над своими судьбами. Мы вложили наши сердца, души и доллары в эту отрасль, которую мы все любим.

Я буду взаимодействовать с лидерами нашей отрасли по всему миру, чтобы вместе мы могли выработать как краткосрочное, так и долгосрочное видение ситуации.

Ронни Вандерлинден,

Президент