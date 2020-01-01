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De Beers собирается провести третий сайт

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Экспертиза

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Diamond Trading Company Botswana                                                                                                Фото: Bloomberg


Автор: Реарабилве Рамафане (Rearabilwe Ramaphane)

(weekendpost.co.bw) - «Поскольку ситуация в мире продолжает быстро меняться, мы поговорили с нашими клиентами, чтобы понять их потребности. Несмотря на необычность ситуации, наши клиенты продолжают выражать желание, чтобы сайт был проведен. Поэтому мы нацелены на то, чтобы проявлять солидарность с нашими клиентами, удовлетворять их потребности и провести третий сайт».

Это самый конструктивный абзац в пресс-релизе De Beers, сообщающем, что третий сайт будет проведен на фоне опасений по поводу коронавируса. «Здоровье и безопасность наших людей, наших партнеров и нашего населения - наша главная задача. С начала вспышки COVID-19 мы предприняли меры в соответствии с рекомендациями ВОЗ (WHO), национальных правительств и нашей группы реагирования на пандемию на наших предприятиях и в офисах», - говорится далее в сообщении. 2019 год был тяжелым для мировой алмазной отрасли в плане торговли, главным образом из-за торговой войны между США и Китаем.

Экономическая неопределенность, вызванная нестабильной геополитической обстановкой, возникшей из-за напряженности между Вашингтоном и Пекином, привела к более широкой неопределенности и глобальному спаду в алмазной отрасли в первом полугодии 2019 года, которые распространились на весь год. Все это также способствовало проявлению большей осторожности банков, финансирующих торговлю, а также брокеров по продаже алмазов и потребителей предметов роскоши, что привело к значительному снижению уровня торговли во всех сегментах.

В течение последнего квартала 2019 года отрасль продемонстрировала признаки небольшого восстановления за счет праздников в Китае и праздника Благодарения в США, что немного открыло рынок. Позитивные настроения и рост продолжились на первых продажах 2020 года, при этом ведущие производители, АЛРОСА и De Beers, продемонстрировали впечатляющий рост. Но он был недолгим из-за вспышки коронавируса в декабре 2019 года, которая усилилась в феврале этого года. результаты второго сайта De Beers упали примерно на 36% по сравнению с первым циклом продаж этого года и на 25% - по сравнению с аналогичным сайтом в 2019 году.

Это произошло в основном из-за замедления бизнеса в Китае, где разразилась вспышка коронавируса, и где она была более выраженной. Кроме Соединенных Штатов, большая часть алмазного сырья De Beers направляется в Китай. Спад бизнеса также отмечался в Индии и Бельгии - странах, где расположены крупнейшие в мире центры по огранке и полировке бриллиантов. на этой неделе Израиль, еще один ключевой алмазный центр, также добавился в отчетах к списку стран, где гранильные и полировальные фирмы закрыли свои цеха в условиях глобального распространения COVID 19.

Несмотря на то, что это, вероятно, в значительной степени повлияет на третий цикл продаж De Beers в этом году, запрет на поездки со стороны правительства в рамках мер по прекращению распространения коронавируса в Ботсвану непосредственно вызвал переполох в De Beers Global Sight holders Sales (DBGSS). De Beers Global Sight Holder Sales продает алмазы со всех предприятий De Beers, находящихся в Канаде, Южной Африке и Намибии. Одна только Ботсвана через Debswana производит более 2/3 мирового объема продукции De Beers.

DBGSS проводит 10 сайтов в год, на которых ведущие сайтхолдеры мира из Нью-Йорка (США), Антверпена (Бельгия), Тель-Авива (Израиль), Мумбаи (Индия) прибывают в Габороне, чтобы осмотреть предложенные им алмазы, приобрести и отправить их в разные свои фирмы по огранке и полировке в своих странах. В понедельник на все эти страны правительством был наложен запрет на поездки из-за того, что у них уже есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом.

По данным американского делового издания Bloomberg, De Beers в настоящее время испытывает трудности с проведением продажи алмазов, потому что ключевым клиентам запрещено путешествовать, не говоря уже о посещении Ботсваны. Следующий сайт запланирован на 30 марта. «Наше намерение по-прежнему заключается в том, чтобы провести сайт в соответствии с желанием клиентов продолжать работу, но мы разрабатываем меры на случай непредвиденных обстоятельств на тот случай, если невозможно будет провести сайт в обычном порядке», - сказала De Beers агентству Bloomberg на этой неделе.

В сообщениях указывается, что De Beers на следующей неделе проведет экстренное совещание с правительством Ботсваны с целью поиска выхода из этой ситуации, взаимного соглашения, которое смогло бы помочь в достижении равновесия между мерами предосторожности, связанными с безопасностью для здоровья, и попыткой избежать катастрофических экономических потрясений из-за прекращения алмазной торговли. «Последовательность и предсказуемость алмазной продукции De Beers Group дает клиентам возможность приобретать продукты без их просмотра, и наши клиенты продолжают проявлять некоторый спрос на алмазы и сообщают о своем желании провести сайт», - сказали руководители De Beers.

«Мы также ищем наилучший способ удовлетворить текущие потребности каждого клиента с помощью других гибких мер, которые будут сообщены им в ближайшие дни», - добавил алмазодобывающий гигант на этой неделе. Другой вариант, который, как сообщается, рассматривает этот алмазодобывающий гигант, включает такие меры, как проведение «слепого» сайта, когда покупатели не участвуют в просмотре товаров, которые они покупают. Клиенты De Beers также могут направить местных сотрудников для участия в сайте, так как у многих из них есть представители либо в Ботсване, либо в Южной Африке.

В прошлом году De Beers продала алмазов почти на $1,36 млрд меньше. В 2018 году объем продаж алмазов De Beers составил $5,39 млрд, или примерно 54 млрд пулов, что немного больше стоимости продаж в размере $5,31 млрд, достигнутой в 2017 году. За 2019 год все десять сайтов компании принесли всего лишь немногим более $4 млрд, что намного ниже показателя 2018 года, примерно на $1,35 млрд (около ₤14 млрд), т. е. снижение составило 25%.

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