Новости

К 2023 году Зимбабве намерена нарастить алмазный сектор до $1 млрд

Алмазный сектор Зимбабве, как ожидается, к 2023 году может внести $1 млрд в целевые $12 млрд, которые придутся на добычу полезных ископаемых.

Сегодня

Индийская алмазная отрасль столкнулась с худшим ценовым кризисом за последнее время

Центр огранки алмазов Сурата готовится к худшим временам, в связи с тем что цены на бриллианты упали на 7-10% из-за серьезного экономического кризиса в ключевых странах-потребителях драгоценных камней на фоне вспышки пандемии нового коронавируса...

Сегодня

Николай Горохов назначен директором филиала АЛРОСА во Владивостоке

По итогам внутрикорпоративного конкурса по отбору кандидатов Николай Горохов был назначен на должность директора филиала компании АЛРОСА во Владивостоке.

Сегодня

Власти Сурата приняли решение о полном закрытии города

В связи с тем что количество случаев заражения коронавирусом COVID -19 растет, власти Сурата приняли решение о закрытии всех организаций в городе с 22 по 31 марта 2020 года.

Сегодня

Коронавирус COVID-19: AWDC откладывает Африканскую алмазную конференцию

Антверпенский всемирный алмазный центр перенес свою вторую Африканскую алмазную конференцию, которая должна была состояться в мае 2020 года в Дурбане, Южная Африка, из-за опасений по поводу пандемии коронавируса COVID-19.

20 марта 2020

Изменения в прайс-листе Rapaport

Сегодня
Экспертиза

Заявление Мартина Рапапорта, Председателя Rapaport Group

expert_23032020_rapaport.png(diamonds.net) - В эти трудные времена наше сердце обращается к алмазному сообществу. Мы понимаем, что снижение цен в прайс-листе Rapaport 20 марта огорчает. Приглашаю участников отрасли связаться со мной напрямую по электронной почте prices@diamonds.net. Мы читаем все сообщения и внимательно к ним относимся.

Очень важно, чтобы прайс-лист Rapaport отражал реалии рынка, даже если такие реалии не являются приятными или желанными. Мы не можем защитить рынок от ценовых изменений и должны поддерживать достоверность нашей ценовой информации.

Важно отметить, что прайс-лист Rapaport используется покупателями, а не только продавцами. Покупатели требуют и ожидают, что Rapaport будет отражать более низкие ценовые реалии рынка. Мы не можем искажать цены в пользу продавцов и не должны вводить покупателей в заблуждение.

Многие покупатели ждут, пока Rapaport снизит цены, прежде чем покупать. Они хотят быть уверены, что торгуют на правильных уровнях цен. Если мы не снижаем цены вовремя, мы препятствуем покупательской активности.

Хотя многие в алмазной отрасли хотят сохранить стоимость товарных запасов, это невозможно в нынешних условиях. Самое главное состоит в том, чтобы рынок возобновил торговую деятельность и обеспечил ликвидность как можно скорее.

Дополнительное примечание: отрасль должна рассмотреть возможность зарабатывания денег на нисходящем рынке. Продавцам должно быть удобно продавать бриллианты по ценам ниже тех, которые они за них заплатили. Важно понимать, что стоимость товарных запасов - это стоимость замещения.

Продавцы могут продать существующие запасы с прибылью, превышающей стоимость замещения, а затем заменить то, что они продали. Они будут иметь такую ​​же или лучшую позицию в товарных запасах и торговую прибыль. Пример: бриллиант находится в товарных запасах по цене 10 000 долларов США и может быть заменен на бриллиант стоимостью 7 000 долларов США. Продайте бриллиант стоимостью 10 000 долларов за 8 000 долларов (или любую разумную сумму свыше 7 000 долларов). Затем замените бриллиант, который вы продали, бриллиантом за 7 000 долларов. После этого вы будете иметь ту же позицию в товарных запасах и торговую прибыль в размере 1 000 долларов.

В случае, если на рынке никто не покупает, вы будете вынуждены ждать, пока появятся покупатели. Однако, как только торговля возобновится и покупатели вернутся на рынок, сфокусируйтесь на затратах на замещение и на торговле. Самое главное, чтобы продолжать торговать. Пожалуйста, не останавливайтесь.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья. Оставайтесь в безопасности.

Мартин Рапапорт, Председатель RAPAPORT GROUP

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