Горняки продолжают добычу в условиях пандемии, используя дроны и накапливая цианиды

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Фото: Gem Diamonds





Авторы: Анастасия Лырчикова (Anastasia Lyrchikova), Клара Денина (Clara Denina) и Мелани Бёртон (Melanie Burton) (все из Reuters)

(nasdaq.com) – Начиная от использования дронов для инспекций в полевых условиях и заканчивая накоплением цианидов, горнодобывающие компании стараются поддерживать производительность в условиях пандемии коронавируса; задача обстоит сложнее на подземных рудниках, где практически невозможно сохранить дистанцию между людьми.

Вирус унес жизни 8 700 человек, а во всем мире заразилось более 200 000 человек. Несмотря на то, что горнодобывающие компании столкнулись с некоторыми сбоями из-за приостановки работы правительства в таких странах, как Перу и Монголия, по большей части, добыча продолжается.

В качестве защитной меры горнодобывающие компании начали запасать топливо, фтористоводородную кислоту, известь и другие основные товары, необходимые в промышленности, включая цианид, который используется для извлечения золота из породы.

«Я уверен, что каждый рудник пытается сделать то же самое», - сказал изданию Reuters Клайв Джонсон (Clive Johnson), исполнительный директор B2Gold Corp. (BTO.TO), работающей в Африке.

Чилийская горнодобывающая компания Antofagasta Plc (ANTO.L) начала использовать беспилотники для инспекции плотин хвостохранилищ, образованных промышленными отходами. Проверки вручную могут занять несколько дней, и при этом будет возникать тесный контакт инженеров друг с другом.

Коронавирус «на самом деле предоставляет нам очень важную возможность сделать шаг вперед в использовании технологий», - сказал генеральный директор Antofagasta Иван Арриагада (Iván Arriagada).

Банкиры также используют видеоматериалы проверки промплощадок, полученные с помощью дронов, когда они предлагают сделки потенциальным покупателям. Хотя такие видеоматериалы могут не помочь в заключении сделки, они помогают сохранить динамику сделки, сказал изданию Reuters один лондонский банкир.

Вспышка начала затрагивать горнодобывающую промышленность.

Kinross Gold Corp (K.TO) отправила на карантин около 900 рабочих на своем руднике Купол на Дальнем Востоке России после того, как двое рабочих были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Результаты испытаний еще не получены, и рудник все еще продолжает работать.

BHP Group Ltd (BHP.AX), крупнейшая в мире горнодобывающая компания, сообщила, что поставщик, недавно посетивший одну из ее австралийских угольных шахт, дал положительный результат на вирус. Компания отправила на карантин сотрудников, которые взаимодействовали с продавцом. Ни у кого до сих пор симптомы не проявились.

Группа сотрудников на рудниках в Чили, Гане и Буркина-Фасо показала положительный результат на заражение вирусом, хотя они отправлены на карантин до того, как они вступили в контакт с другими, сообщили компании.

ХУДШИЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

Горнодобывающие компании, как и многие другие отрасли, сократили поездки сотрудников и поощряют частое мытье рук. Barrick Gold Corp. (ABX.TO) проверяет температуру каждого посетителя рудника. Полюс (PLZL.MM), крупнейший российский производитель золота, раздает маски на входах в офис.

Но рекомендацию общественного здравоохранения по практическому дистанцированию людей практически невозможно выполнить в узких рабочих местах подземных шахт, что подстегивает логистический кошмар для отрасли.

Критики утверждают, что стандарты размещения работников отрасли также должны улучшиться. В Южной Африке некоторые сотрудники горнодобывающей компании живут в общежитиях, предоставляемых работодателями, и в тесных однокомнатных квартирах, которые могут способствовать распространению вируса.

«Сценарий, к которому готовятся все (горнодобытчики), состоит в том, что делать, если на территории рудника появится кто-нибудь с симптомами заболевания и покажет положительные результаты теста?» - сказал товарный аналитик Локлан Шоу (Lachlan Shaw) из Национального австралийского банка (National Australian Bank).

Gem Diamonds Ltd. (GEMD.L) разделяет свою рабочую силу, поэтому одна половина не находится рядом с другой, и этот шаг направлен на сдерживание распространения вируса. Другие горнодобывающие компании дали понять, что они могут сделать то же самое.

Newcrest Mining Ltd (NCM.AX), которая работает в Австралии и Папуа-Новой Гвинее, планирует сохранить производство даже в случае заражения «значительного» числа рабочих. Не сразу было понятно, как Newcrest планирует достичь цели.

Поскольку горнодобывающие компании сосредотачивают свое внимание на своей цепочке поставок с целью обеспечения объема производства, некоторые пытаются поддержать конечных пользователей, не видя конца этой вспышке.

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА предоставляет давним клиентам дополнительное время для оплаты счетов с целью повышения просевших продаж драгоценных камней. АЛРОСА предупредила, что из-за вируса может остановить некоторые предприятия и операции.

Горнодобывающие компании не могут планировать «сценарий апокалипсиса», сказал источник из одной из крупнейших российских металлургических компаний: «Никто не знает, как поступать и что делать».



