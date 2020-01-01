От краха к воскрешению - извечный путь

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Фото: congerdesign (Pixabay)





Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Растущий поток плохих новостей угрожает поглотить нас, как гнетущее облако тьмы, закрывающее весь свет. Мы столкнулись с широко распространяющимися инфекциями, ростом числа смертей, обязательными карантинами, обвалом фондовых рынков, падением мировой торговли и, прежде всего, с глубоким беспокойством о близких.

Особую тревогу вызывает сочетание угроз для здоровья и экономического спада. В некоторых местах политическая неопределенность делает ситуацию еще мрачнее. В этих условиях проще всего было бы писать о том, как сейчас все ужасно и что будет еще хуже. Это легко отражало бы общее настроение рынка, и, в конце концов, плохие новости тоже заразны, поскольку они усиливают наши опасения.

Есть много оснований говорить о плохом, поэтому вместо этого я взгляну на ситуацию под другим углом и подкреплю это фактами и цифрами.

Подтверждение

Сразу следует сказать, что экономическая ситуация плохая, гораздо хуже типичного циклического спада. Экспорт бриллиантов из Израиля в феврале сократился на 73%. В Антверпене экспорт бриллиантов упал на 58% в годовом исчислении, а экспорт бриллиантов из Индии сократился «всего» на 41%.

Резкое снижение было особенно сногсшибательным после необычайно активной розничной торговли в США в январе. Общий объем продаж ювелирных изделий вырос на 4%, а продажи у специализированных ювелирных ритейлеров подскочили более чем на 11% в годовом исчислении, что стало крупнейшим ростом розничной торговли с 1996 года, четверть века назад.

В сочетании со всем остальным, неудивительно, что при общении с трейдерами, оптовыми торговцами, производителями бриллиантов и розничными торговцами постоянно возникает одна и та же тема: мрачные перспективы. Люди разговаривают так, будто наступает конец света. Но, хотя краткосрочная оценка явно ужасна по всем признакам, апокалиптическое настроение в долгосрочной перспективе не оправдано.

Террор и воскрешение

Мир был совершенно потрясен событиями 11 сентября 2001 года. Мир изменился после этого дня, и вместе с чувством гнева и безнадежности изменился и экономический ландшафт. Никто не был настроен тратить много, и, конечно уж, не на роскошь.

И все же после 11 сентября продажи ювелирных изделий с бриллиантами «выскочили» из бездны катастрофы. Розничные продажи ювелирных изделий с бриллиантами в США выросли на 20%, хотя глобальные розничные продажи повысились всего на 5%, так как в следующем году американцы бросились делать предложения, жениться и выражать свою любовь.

Стоимость бриллиантов в ювелирных изделиях, продаваемых в США, подскочила на 19% (по сравнению с 7% в мире), а валовой импорт бриллиантов в США вырос в 2002 году на 15%.

Спустя всего несколько месяцев после атаки американцы купили намного больше бриллиантов, увеличивая свои расходы, хотя они все еще зализывали свои раны после беспрецедентных и ужасных террористических атак, последствия которых мы все еще можем ощущать спустя более 18 лет.

Экономический крах и воскрешение

В 2008 году огромный экономический кризис, вызванный банкротством Lehman Brothers, и негативные последствия для жилищного строительства сильно ударили по мировой экономике. Многие потеряли свои средства к существованию, а другие потеряли свои рабочие места, поскольку были полностью разрушены целые отрасли промышленности. И все же, всего через год продажи ювелирных изделий подскочили на 5,4% в праздничный сезон 2009 года.

Американцы чувствовали, что выжили, спаслись, преуспели и решили вознаградить себя. Поэтому они покупали ювелирные изделия с бриллиантами, чтобы ознаменовать преодоление трудностей.

В 2009 году розничные продажи ювелирных изделий с бриллиантами увеличились всего на 3% по сравнению с 2008 годом; однако, учитывая обстоятельства, любой рост является довольно внушительным. В большинстве других отраслей был отмечен спад в годовом выражении. Более того, небольшое восстановление в 2009 году стало лишь началом для наступившего 2010 года, который оказался фантастическим годом для алмазной отрасли.

Стихийные бедствия и воскрешение

Путь от краха до восстановления прошли не только американцы. 11 марта 2011 года в Японии произошло необычайно сильное землетрясение силой 9,1 балла, которое было самым сильным за всю историю страны. После этого на нее обрушилось разрушительное цунами с 40-метровыми волнами, устремившимися на берег почти на 10 км вглубь острова. В волнах цунами погибли приблизительно 16 000 человек, цунами также привело к разрушению трех атомных станций в Фукусиме, что вызвало еще одну панику.

И все же, в разгар катастрофы, и после того, как сотни тысяч семей потеряли свои дома, продажи ювелирных изделий с бриллиантами выросли. В 2011 году, когда произошло три катастрофы, импорт алмазов вырос на 32,2%. В следующем году импорт вырос еще на 10,9%.

Хотя выручка в японских торговых центрах, как правило, снижалась, и почти каждый сектор сообщал о сокращении объемов продаж, продажи ювелирных изделий постоянно увеличивались. По данным Ассоциации универмагов Японии (Japan Department Stores Association), продажи ювелирных изделий, предметов роскоши и драгоценных металлов выросли за этот период даже во время проблем.

Коронавирус и воскрешение

История - великий учитель. Она показывает нам, что после черной полосы наступает светлая. Для алмазной отрасли, как показывает каждое из этих трех событий, все значительно улучшилось.

Тенденция тратить на ювелирные изделия с бриллиантами является ответом на огромное число жертв, стихийные бедствия и экономические кризисы. По мнению некоторых, нынешняя ситуация скорее напоминает 2008 год, а не 2001 или 2011 годы, и она в основном носит экономический характер. Другие, в том числе и я, считают, что это больше напоминает 11 сентября и Фукусиму и в меньшей степени похоже на ситуацию 2008 года, скорее, именно внешние силы сдерживают экономику.

Уже есть повод для осторожного оптимизма, так как Китай сообщает о снижении числа людей, инфицированных COVID-19, и о снижении количества смертных случаев. Apple, например, уже вновь открыла свои магазины в стране.

Путь к воскрешению

Бриллиантовые украшения - это символ любви, вечности и успеха. Выходя из трудной ситуации, когда мы чувствовали, что есть угроза нашей жизни, мы испытываем потребность праздновать, открыто выражать свою любовь и отмечать наш триумф. Распространенным ответом является покупка чего-то ценного, символического и вечного.

Есть выход из этой нынешней сложной ситуации, и алмазная отрасль, несомненно, справится. Есть все признаки того, что продажи ювелирных изделий с бриллиантами не только восстановятся, но, скорее всего, это произойдет даже раньше, чем в других отраслях, как показали прошлые крупные спады.

Вопрос, стоящий перед алмазной отраслью, заключается в том, что нужно сейчас делать. Основной проблемой является денежный поток, который создает неопределенность, характерную для каждого кризиса. В январе использование банковского финансирования было низким, что свидетельствует о том, что отрасль уже готовилась к негативному воздействию. Самофинансирование сегодня встречается гораздо чаще, чем раньше.

После года сокращения, повышения эффективности и корректировки бизнес-стратегий алмазная отрасль готова к трудному году, несмотря на оптимистичные настроения, которые мы отмечаем в экономической и общей прессе.

Консолидация процесса принятия решений и ограничение информации отрицательно сказываются на сотрудниках, которые все равно находятся в подвешенном состоянии. Вместо этого, открытость и вовлечение всех в процесс приведут к большей приверженности и желанию добиться успеха.

Некоторые из необходимых шагов могут быть болезненными и покажутся неверными. Оптовые торговцы бриллиантами сделают все, чтобы не продавать товар себе в убыток. Но это иногда необходимо для создания денежного потока. Этот краткосрочный убыток является «спасательным кругом», если поступать правильно. Многие из фирм, которые пережили крах 2008 года, поступили именно так, и дела у них пошли лучше, чем у тех, кто сидел на своих дорогих складских запасах, ожидая, когда цены снова вырастут.

Сейчас нам нужно пережить этот кризис. Те, кто хорошо разбирается в этом, «выплывут» более подготовленными к новым вызовам и будут пожинать плоды воскрешения на рынке, которое наверняка наступит.