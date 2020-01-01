Налогообложение должно отражать экономические реалии

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Фото: Стив Бюсин (Pixabay)





Автор: Лазарус Амукеше (Lazarus Amukeshe)

(namibian.com.na) - Для того, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса и минимизировать потерю рабочих мест, производственная отрасль и правительство должны начать серьезные разговоры о налогообложении, особенно в условиях, когда иссякает экономическая активность.

Это, по словам главного исполнительного директора De Beers Брюса Кливера (Bruce Cleaver), вдохнуло бы жизнь в компании, которые в некоторых случаях просто нуждаются в налоговой помощи, чтобы оставаться на плаву.

Кливер сказал об этом в конце прошлого месяца в эксклюзивном интервью The Namibian во время посещения страны.

Он сказал, что отношения между De Beers и правительством Намибии хорошие с 1994 года, и обе стороны постоянно ведут переговоры о создании устойчивого алмазного бизнеса.

В прошлом году Намибийская горная палата (Namibian Chamber of Mines) призвала правительство снизить корпоративный налог на добычу алмазов и ставки роялти, чтобы сохранить на плаву деятельность алмазодобывающей отрасли, особенно в районе Оранжемунд (Oranjemund). Тем не менее, министерство финансов промолчало.

Кливер сказал, что 55-процентная ставка корпоративного налога на алмазные компании, а также 10-процентная ставка роялти, которая взимается с продаж алмазов, возможно, лучше работает в эпоху сверхприбылей, но тогда, когда экономические реалии достигают критическая точки, налог должен по меньшей мере отражать экономические реалии.

«В вопросе налогов очень сложно сохранить равновесие - нужно не установить их ниже, чем надо, но нельзя и переусердствовать, чтобы можно было привлечь инвестиции», - сказал он.

Приводя пример, Кливер сказал, что их наземный рудник Namdeb на юге Намибии, в частности, был хорошим бизнесом как для De Beers, так и для правительства, но сейчас приближается конец срока его службы.

Он сказал, что, хотя еще ведется работа по продлению его срока службы, это не так выгодно, как было много лет назад, и это, по его мнению, потребует другого подхода с точки зрения налогов.

«Это та область, в которой можно начать конструктивный разговор. Но для De Beers важно посмотреть на позднюю фазу некоторых активов и задать вопрос, может ли такой актив выдержать 55%-ю ставку корпоративного налога или 10%-е роялти», - сказал он.

Он добавил, что для таких активов, как этот, возможно, потребуется некоторая налоговая помощь, чтобы продлить жизнь рудника и сохранить рабочие места, помимо всего прочего.

Будучи крупным работодателем, Namdeb ожидает многого, сказал Кливер, не только как для работодателя.

«Таким образом, мы должны сбалансировать все это, чтобы обеспечить устойчивый бизнес», - сказал он.

Что касается коронавируса, Кливер сказал, что вирус появился в неожиданное время, когда растущие объемы алмазных продаж приходятся, в основном, на долю китайского рынка.

Если не принимать во внимание продажи, сказал он, все их сотрудники в восточных частях мира находятся в безопасности. Он заявил, что следствием этого стало закрытие всех их офисов, но пока еще рано оценивать последствия в денежном выражении.

Кливер, однако, по-прежнему полон надежды, говоря: «Мы действительно надеемся, что сможем вернуться и добиться большего».

Что касается синтетических алмазов, он сказал, что их позиция заключается в том, что они останутся компанией, занимающейся природными алмазами. Он добавил, что в течение следующих 10 лет De Beers выделит около US$10 млрд (145 млрд намибийских долларов) на капитальные вложения и маркетинг природных алмазов и бриллиантов, что свидетельствует об их приверженности и концентрации усилий на производстве природных алмазов.

По словам Кливера, строительство их судна стоимостью 7 млрд намибийских долларов идет в соответствии с планом, как по графику строительства, так и по бюджету, и ожидается, что оно будет спущено на воду в Намибии в 2022 году.