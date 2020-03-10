Отсутствие уверенности вредит ценам на бриллианты

10 марта 2020



Фото: Герд Альтманн (Pixabay)





Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - В феврале оптовые цены на бриллианты снижались по мере того, как COVID-19 продолжал распространяться по всему миру, что привело почти к полному прекращению спроса в Китае. Спад последовал за небольшим оживлением, которое было вызвано хорошим потребительским спросом в декабре.

После того, как вирус ударил по расходам в праздничный сезон китайского Нового года, он также оказал сильное негативное влияние на продажи ко Дню святого Валентина в Китае. В дополнение к распространению вируса во второй половине февраля обрушились фондовые рынки, добавив потребителям экономические проблемы к опасностям, грозящим здоровью.

Тем не менее проблемы не ограничивались внешними силами. На цены на бриллианты также повлияло избыточное предложение алмазного сырья в январе. Объем продукции стоимостью более $1 млрд - это больше, чем мог переработать алмазный мидстрим, что вызвало обеспокоенность у производителей бриллиантов.

Снижение цен на бриллианты на 2,9%

В феврале сильно пострадали оптовые цены на крупные камни. Цены на бриллианты круглой огранки весом в один карат упали на 5%, за ними на 3,7% упали цены на бриллианты круглой огранки весом в два карата, если исходить из оптовых цен в рамках сделок, совершенных производителями бриллиантов.

В среднем оптовые цены на бриллианты снизились на 2,9%, при этом лишь камни весом 0,30 карата нарушают тенденцию, они продавались в среднем на 1,6% дороже, чем в январе. В последние пять лет оптовые цены на бриллианты снижались, рост цен отмечался лишь иногда. Было ли повышение цен на 1,4% в январе просто очередным кратковременным скачком? Возможно.

Будущее не сулит ничего хорошего

Снижение цен на бриллианты происходит не в вакууме. Проблемы в Китае очевидны, и падение потребительского спроса привело к серьезной потере бизнеса для оптовиков, которые обслуживают китайский рынок.

Как отмечалось в прошлом месяце, в ответ на сокращение запасов и рост спроса оптовики увеличили закупки алмазного сырья. Это вызвало обеспокоенность, что такие закупки могут стать началом очередного порочного круга, в котором за предоставлением доступных денег последует раздутый спрос на алмазы, затем рост цен на алмазы и избыток предложения бриллиантов, что приведет к неизбежному падению цен на последние. И это падение цен наступило быстро - быстрее, чем ожидалось.

Оптовики осознали, что они закупили слишком много алмазов и поэтому сократили свои закупки на февральском сайте. В ответ De Beers предложила сайтхолдерам послабления, включая отсрочку покупки товаров, и согласилась на отказ клиентов от покупок. Неудивительно, что продажи на февральском сайте упали на 36%. С другой стороны, De Beers не снизила цены на алмазное сырье.

Два фактора - снижение цен на бриллианты и сокращение закупок алмазного сырья - говорят об озабоченности производителей бриллиантов. Производители бриллиантов страдают не от дефицита денежных средств, а от недостаточной уверенности в краткосрочных перспективах. Снижение цен на бриллианты может прежде всего отражать стремление сохранить денежный поток в условиях растущей неопределенности.



