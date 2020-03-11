Синтетические бриллианты не очень привлекательны

11 марта 2020



Фото: Lightbox





Рынок остается равнодушным к выращенным в лаборатории бриллиантам

Автор: Кабело Эдамсон (Kabelo Adamson)

(thevoicebw.com) - почти через два года после появления на рынке выращенных в лаборатории бриллиантов (ВЛБ), производимых компанией De Beers, спрос на них по-прежнему относительно низкий.

Финансовый директор этой компании по работе с мидстримом Сюзанна Свэникер-Тетти (Susanne Swaniker-Tettey) недавно заявила средствам массовой информации, что спрос на синтетические камни остается низким по сравнению со спросом на природные бриллианты.

В 2018 году эта алмазная группа запустила бренд Lightbox, который предложил новый ассортимент ювелирной бижутерии с ВЛБ по доступным ценам.

По словам De Beers, цель предложения изготовленных человеком бриллиантов состояла в том, чтобы прояснить путаницу у потребителей в отношении ВЛБ, предоставляя четкую и прозрачную информацию и предлагая товар, отличный от ювелирных изделий с природными бриллиантами, по другой цене.

Хотя реакция общественности на Lightbox считается положительной, общий спрос, как сообщают, очень низкий по сравнению со спросом на природные камни.

Войдя в сектор синтетики, Тетти сказала, что они увидели, как цены на ВЛБ снижались по мере развития сектора, что привело к снижению себестоимости продукции и повышению осведомленности потребителей.

De Beers инвестировала около $100 млн в строительство нового завода в Соединенных Штатах Америки, но Тетти заявляет, что группа потратит в 100 раз больше этой суммы в последующие 5-7 лет на бизнес природных алмазов и бриллиантов.

В прошлом году De Beers, управляющая вместе с правительством Ботсваны совместным предприятием Debswana Diamond Company (50/50), потратила на маркетинг $178 млн.

Эта сумма расходов была самой высокой в группе за последние десять лет, что должно было стимулировать потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.

Тетти говорит, что в этом году они снова потратят такую же сумму на маркетинг.

2019 год был самым сложным для алмазного сектора, что привело к снижению выручки De Beers на 24% до $4,6 млрд, в то время как продажи алмазного сырья выросли на 26% до 4,0 млрд пулов.

Представляя предварительные финансовые результаты De Beers за 2019 год, Тетти объяснила, что средняя цена реализации алмазного сырья снизилась на 20 процентов до $137 за карат, отражая снижение индекса средних цен на алмазы на 6 процентов из-за ассортимента алмазов более низкой стоимости, проданных в ответ на снижение спроса на более дорогостоящие алмазы.

Одной из проблем, с которыми столкнулась алмазная отрасль, была торговая напряженность между Китаем и США, что привело к снижению потребительских продаж в США в конце 2018 года.

Это привело к снижению потребности ритейлеров в пополнении запасов в прошлом году, что привело к переизбытку складских запасов в мидстриме и к значительному падению спроса на алмазное сырье.

Как сообщают, эти проблемы усугубляются ограниченным банковским финансированием алмазного мидстрима, а также рядом проблем розничной торговли в США, которые также оказывают давление на цены на бриллианты.



