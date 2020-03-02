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De Beers начинает разрабатывать планы по оказанию помощи своим покупателям, испытывающим трудности

02 марта 2020
Экспертиза

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Фото: De Beers


Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bloomberg.com) - Увидев резкое падение продаж алмазов году в 2019 году из-за охватившего отрасль кризиса, De Beers принимает меры по оказанию помощи своим покупателям, находящимся в трудном положении.

Участники промежуточного звена, которые занимаются огранкой алмазов, а также торгуют драгоценными камнями по всему миру, оказались в центре событий катастрофического для алмазной отрасли прошлого года после того, как переизбыток алмазов и бриллиантов разрушил нормы прибыли, а банки ужесточили финансирование. De Beers продает свои алмазы избранной группе примерно из 80 покупателей, и многие из них почувствовали разочарование, так как состояние отрасли ухудшилось.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, на встречах в Ботсване, состоявшихся на прошлой неделе, De Beers в общих чертах обрисовала планы по разделению своих клиентов на три категории - дилеров, производителей бриллиантов и интегрированных ритейлеров. Этот шаг поможет алмазодобывающей компании гарантировать, что каждый покупатель получит камни, наиболее соответствующие его потребностям и виду бизнеса, сказали люди, которые захотели остаться неназванными, поскольку переговоры были конфиденциальными.

De Beers реализует свои драгоценные камни на 10 циклах продаж каждый год в столице Ботсваны Габороне, и покупатели должны принять цену и объем, которые им предлагаются. Группа, которая включает в себя индийские и израильские семейные предприятия, а также такие ювелирные компании, как Tiffany & Co., в последнее время прилагала максимум усилий, пытаясь получить прибыль, в то время как падающие цены на бриллианты подрывали доходность.

De Beers также выделяет алмазы в зависимости от того, сколько покупатель приобрел их в прошлом, и некоторые, как известно, покупали камни только для обеспечения будущих поставок, а затем выбрасывали их на рынок.

Как утверждают упомянутые выше источники, ситуация изменится после принятия новых мер. De Beers будет стремиться направлять конкретные виды и объемы алмазов клиентам, у которых дела обстоят лучше в плане получения прибыли.

Срок действующего шестилетнего контракта De Beers с покупателями, так называемыми сайтхолдерами, истекает в конце 2020 года. Существующим клиентам будет предложено подать заявку на аккредитацию по одной из этих трех новых категорий в зависимости от их рода деятельности. Как говорили в январе люди, знакомые с этим вопросом, компания также сообщила, что может значительно сократить количество сайтхолдеров.

В последние месяцы на продажах в Ботсване De Beers проявляла в отношении своих покупателей необычайную гибкость. Люди, знакомые с этим вопросом сказали, что на прошлой неделе компания разрешила клиентам отказаться от покупки алмазов, которые особенно популярны среди потребителей в Китае и Гонконге, поскольку кризис, вызванный коронавирусом, наносит удар по спросу.

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