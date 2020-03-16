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Может ли резкий рост индийского экспорта ВЛБ сохраниться в 2020 году?

16 марта 2020
Экспертиза

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Фото: Mittal Diamonds


Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) – В подтверждение того, что полностью сформировался интерес индийской алмазной промышленности к выращенным в лаборатории бриллиантам (ВЛБ), Индия в 2019 году экспортировала выращенные бриллианты на сумму $445,3 млн, что на 71,8% больше в годовом выражении. По объему валовый экспорт ВЛБ подскочил на 119% до 4,4 млн каратов.

Наибольший интерес у многих в этом секторе вызывает снижение средних оптовых цен за последний год. Согласно правительственным данным, средняя цена экспортируемых товаров в 2019 году снизилась на 21,4%. Как указано в нашем Оптовом прайс-листе для ВЛБ (Wholesale LGD Price List), основанном на сделках, оптовые цены снижались в течение большей части года, но в четвертом квартале было зафиксировано оживление цен.

Экспорт ВЛБ и ближайшее будущее

Этот большой скачок объемов экспорта впечатляет, но, учитывая то, что ВЛБ постепенно становятся общепризнанной категорией, а также влияние коронавируса на мировую торговлю, могут ли такие темпы роста экспорта ВЛБ сохраниться в 2020 году?

Как и в случае с природными бриллиантами, Индия является основным источником ВЛБ в мире благодаря своим огромным возможностям в области огранки и полировки. По данным GJEPC, в 2019 году Индия почти удвоила объемы импорта выращенных в лаборатории алмазов для обеспечения производства ВЛБ.

Такова сейчас тенденция - первые цифры этого года свидетельствуют о том, что в январе экспорт вырос в три раза, Индия импортировала выращенные алмазы на сумму $42,4 млн, что на 194% больше, чем в прошлом году.

Но основным источником выращенных алмазов является Китай, который сейчас борется с последствиями воздействия коронавируса на свою экономику. Пытаясь избежать заражения, многие сидят дома, сводя к минимуму контакты с большим количеством людей. Это означает, что они избегают пользоваться общественным транспортом, не посещают рынки и даже стараются при первой возможности не ходить на работу.

Ожидается, что без рабочей силы объем производства снизится, а без стабильных поставок выращенных алмазов из Китая под угрозой находится способность Индии поставлять бриллианты - даже на нынешних уровнях. На этой неделе индийские производители бриллиантов начали сообщать о широком дефиците товаров, произведенных методом HPHT (высокого давления и высокой температуры).

Прогноз цен: если спрос на потребительских рынках останется стабильным, а предложение сократится, то вполне можно ожидать рост оптовых цен в краткосрочной перспективе.

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