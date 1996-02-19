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19 февраля 1996 года состоялось открытие месторождения алмазов им. В. Гриба

21 февраля 2020
Экспертиза

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               Алмазный рудник им. Владимира Гриба                                               Фото: AGD DIAMONDS

Двадцать четыре года назад, 19 февраля 1996 года, произошло событие, ставшее ключевым для развития АО «АГД ДАЙМОНДС» – была открыта кимберлитовая трубка, получившая имя выдающегося архангельского геолога Владимира Павловича Гриба.

Для целенаправленного ведения геологоразведочных работ на алмазы были разработаны прогнозно-поисковый комплекс (ППК) и на его основе Программа работ предприятия на 1992–2000 гг. Геологической службой ПГО «Архангельскгеология» (ныне АО «АГД ДАЙМОНДС») был выделен наиболее перспективный участок в пределах Верхотинского кимберлитового поля и обоснована целесообразность проведения на нем поисковых работ на алмазы.

К началу лицензионных работ на Верхотине была выполнена геологическая съемка и проведен комплекс специализированных поисковых работ на алмазы, в ходе которых было заверено бурением 58 магнитных аномалий и открыто восемь трубок слабоалмазоносных кимберлитов.

По результатам анализа геолого-геофизических материалов было решено повторно изучить несколько ранее пройденных, в числе которых – аэромагнитная локальная аномалия 441. В 1995 году на аномалии 441 повторно провели наземную магнитную съемку и профильные электроразведочные работы. При обработке данных наземной магниторазведки методом «скользящего окна» была выделена слабоконтрастная локальная аномалия с объектом глубинного заложения.

Заверочной скважиной № 441/1, заложенной 19 февраля 1996 года в 100 метрах к югу от магнитного эпицентра аномалии, на глубине 69 метров, под толщей четвертичных и среднекаменноугольных отложений оказались вскрытыми песчано-глинистые породы бурого цвета с мелкими включениями туфогеннного материала. В пробе, отобранной из этих пород и проанализированной затем в лаборатории АГД, были выделены минералы-спутники алмаза и 20 мелких кристаллов алмаза.

При дальнейшем бурении скважины были вскрыты кимберлитовые туфы, что однозначно свидетельствовало об открытии новой алмазоносной трубки. В ноябре 1996 года Верхотинское месторождение официально получило имя, данное в честь бывшего главного геолога АГД В. П. Гриба, внесшего решающий вклад в открытие Архангельской алмазоносной провинции. Владимир Павлович ушёл из жизни 25 декабря 1995 года, менее чем за два месяца до открытия трубки.

Детальную разведку месторождения в 2002-2004 гг. проводили силами Верхотинской геологоразведочной партии. Основной задачей являлось изучение средних и глубоких горизонтов месторождения. По результатам выполненных разведочных работ в 2005 году в ГКЗ РФ были утверждены запасы алмазов до глубины 1010 м. Таким образом, трубка им. В. Гриба официально получила статус промышленного месторождения.

Напомним, что запуск горно-обогатительного комбината им. В. Гриба в промышленную эксплуатацию состоялся в июне 2014 года. Месторождение им. В. Гриба, промышленную разработку которого успешно осуществляет АО «АГД ДАЙМОНДС», – четвертое по размерам запасов в России и седьмое в мире. Это крупнейший алмазный актив на планете, введенный в эксплуатацию за последние десять лет.
 

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