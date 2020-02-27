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Объем импорта алмазов в Антверпен в январе вырос

27 февраля 2020
Экспертиза

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Фото: Antwerp World Diamond Centre


(thediamondloupe.com) - Прогнозируемое увеличение активности алмазной торговли с наступлением 2020 года оправдало ожидания в Антверпене, поскольку объем импорта алмазов в Антверпен в январе вырос на 43% по сравнению с первым месяцем 2019 года. Импорт в размере 8,1 млн каратов был максимальным с декабря 2018 года и превысил импорт в январе 2019 года более чем на 2,4 млн каратов.

Однако значительный рост объема продаваемых товаров не сопровождался эквивалентным ростом стоимости, которая повысилась всего на 14% до $829,5 млн, поскольку средняя цена за карат импортированных алмазов ($102/карат) была на 20% ниже, чем в январе 2019 года ($128/карат), что почти точно отражает снижение средних цен на алмазное сырье за весь 2019 год. Примечательно, что хотя средняя цена была на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она увеличилась на 20% по сравнению со средней ценой за карат, отмеченной в предыдущем месяце, в декабре 2019 года.

Экспорт алмазов за месяц упал на 5% до 7,7 млн ​​каратов с 8,1 млн каратов в январе 2019 года. Средняя цена снизилась на 2% до $90/карат с $92/карат. В совокупности снижение объемов и цен привело к снижению общей стоимости экспорта на 7% от стоимости алмазов, что составило $691 млн. Объем экспорта алмазного сырья также значительно сократился с декабря 2019 года, как по объему (7,7 млн каратов по сравнению с 12,3 млн каратов), так и в стоимостном выражении ($691 млн по сравнению с $980 млн), однако и здесь средняя цена выросла на 14%.

Основные выводы:

● Импорт алмазного сырья был очень устойчивым в начале года, но не привел к эквивалентному росту экспорта. Рост экспорта в Индию в ноябре и декабре 2019 года, вероятно, удовлетворил январский спрос на алмазное сырье, связанный с пополнением запасов. Февральские объемы экспорта дадут более четкое представление о восстановлении производства.

● Средняя цена импорта и экспорта алмазного сырья продемонстрировала заметный рост по сравнению с декабрем 2019 года и примерно на 2% больше по сравнению с полным 2019 годом. Пока слишком рано говорить о том, готовы ли цены нормализоваться от уровня рецессии 2019 года.

Январская торговля бриллиантами в годовом исчислении сократилась, но с конца 2019 года она набирает обороты

Что касается экспортной части уравнения, Антверпенская алмазная торговля экспортировала чуть менее 300 000 каратов на сумму $605 млн. По сравнению с январем 2019 года сокращение составляет 6% по объему, а в стоимостном выражении - сокращение на 22%. Значительное снижение сопоставительной стоимости обусловлено сочетанием следующих факторов: во-первых, высокая сравнимая цена в январе 2019 года ($2 446 за карат); во-вторых, непропорционально большое количество проданных мелких товаров, что привело к более низкой, чем обычно, средней экспортной цене в $2 022 за карат, что на 7% ниже, чем в декабре 2019 года.

Импорт бриллиантов сократился на 23% по объему до 500 000 каратов и на 20% по стоимости, до $750 млн по сравнению с январем 2019 года. Однако стоит отметить, что объем импорта был самым высоким с июня 2019 года, тогда как стоимость этого импорта была самой высокой с сентября 2019 года. Средняя цена импортированных бриллиантов за карат, составившая $1 668, несколько выросла по сравнению с январем 2019 года ($1 617/карат), но упала значительно ниже годового среднего показателя 2019 года, составившего $1 971 за карат.

Основные выводы:

● торговля бриллиантами в Антверпене продолжает оставаться ниже исторического уровня, но показывает повышенную активность по сравнению с последними 3-6 месяцами 2019 года.

● После достижения исторических максимумов два года подряд, вопреки мировым тенденциям, средняя цена экспорта бриллиантов в январе значительно снизилась. Средняя цена импортированных бриллиантов не лучше, чем в прошлом году. Стоит посмотреть, что будет дальше.


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