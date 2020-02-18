Новости

De Beers намерена провести мартовские продажи алмазов

De Beers намерена приступить к продажам алмазов, запланированным на конец месяца, несмотря на то что сайтхолдерам не разрешат лично просматривать товары.

Сегодня

Алмазный сектор Сурата не будет остановлен из-за вспышки коронавируса

Участники индийской алмазной отрасли единогласно решили не прекращать ее работу, принимая во внимание нацеленные на перспективу интересы владельцев предприятий и рабочих, сообщает газета Times of India.

Сегодня

Mountain Province отложила третьи алмазные торги из-за коронавируса

Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что в результате мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в бельгийском Антверпене, где компания продает свои алмазы, ближайшие торги отложены до дальнейшего уведомления.

Сегодня

Lucapa отсрочила дату выпуска своих акций на фоне нестабильных рыночных условий

Lucapa Diamond отложила размещение своих акций посредством подписки с 20 по 30 марта в связи с нестабильной рыночной ситуацией.

Сегодня

Vacheron Constantin представляет часы, усыпанные бриллиантами

Vacheron Constantin, один из самых известных в мире часовых брендов, представил часы, усеянные 1 344 бриллиантами.

Сегодня

AWDC анонсировал Африканскую алмазную конференцию, которая состоится 5-6 мая в Южной Африке

18 февраля 2020
Экспертиза

expert_18022020_antwerp.png
Фото: Google


(thediamondloupe.com) - Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) объявил на полях недавней Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне (ЮАР), что 5 и 6 мая проводит свою вторую Африканскую алмазную конференцию (African Diamond Conference, ADC) в Дурбане (ЮАР). Ниже приводится информация о программе и регистрации.

Вместе со своими партнерами - Департаментом минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE) Южной Африки и Африканской ассоциацией производителей алмазов (African Diamond Producers Association, ADPA) - AWDC надеется использовать импульс, созданный на первой Африканской алмазной конференции, состоявшейся в Брюсселе в 2017 году, и продолжить диалог с африканскими алмазодобывающими странами по критических вопросам, стоящим перед отраслью в целом. Основные цели конференции будут включать в себя содействие прямым и взаимовыгодным отношениям между африканскими странами-производителями алмазов и (бельгийской) алмазной отраслью, увязку наращивания потенциала с более высокими доходами для стран-производителей алмазов, а также запуск инициатив по развитию эффективного управления в алмазной отрасли.

Выступая в резиденции посла Королевства Бельгии в Южной Африке Дидье Вандерхассельта (Didier Vanderhasselt), генеральный директор AWDC Ари Эпштейн (Ari Epstein) сказал: «Мы будем обсуждать несколько важных тем, таких как маркетинг, разведку, бенефикацию алмазов, старательскую добычу алмазов и роль центров алмазной торговли в глобальной цепочке создания стоимости. Мы считаем, что конструктивный диалог между равными партнерами имеет крайне важное значение, поскольку мы сталкиваемся со многими вызовами, стоящими перед нашей отраслью».

Он добавил, что в последние годы AWDC также «вышел за рамки простого диалога», инвестируя в проекты по устойчивому развитию в секторе старательской и мелкомасштабной добычи в Сьерра-Леоне и Гвинее. «Мы создаем защищенную цепочку создания стоимости от рудника до рынка для справедливой торговли и ответственных поставок алмазов из сертифицированных старательских рудников в Гвинее, - сказал он, отметив подтверждение финансовой поддержки со стороны правительства Бельгии этой важной инициативы в области устойчивого развития. - С помощью этого проекта мы стремимся превратить алмазы, добытые старателями, в более устойчивый катализатор социально-экономического развития в изолированных алмазодобывающих сообществах».

AWDC и его партнеры в настоящее время завершают работу над составом участников, куда войдут министры горнодобывающих отраслей многих африканских стран, руководители международных алмазодобывающих компаний, представители ведущих организаций алмазной отрасли, а также отраслевые аналитики.

Расписание мероприятий в рамках конференции выглядит следующим образом:

Первый день (5 мая)

Сессия 1: Продвижение алмазодобычи в Африке.

Сессия 2: разведка новых алмазных месторождений.

Второй день (6 мая)

Сессия 1: Стратегия торговли природными алмазами в отличие от торговли синтетическими алмазами.

Сессия 2: Будущее старательской добычи алмазов - пути к международной торговле.

Сессия 3: Важность центров алмазной торговли в глобальной цепочке создания стоимости.

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished