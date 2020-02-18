AWDC анонсировал Африканскую алмазную конференцию, которая состоится 5-6 мая в Южной Африке

18 февраля 2020



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(thediamondloupe.com) - Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) объявил на полях недавней Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне (ЮАР), что 5 и 6 мая проводит свою вторую Африканскую алмазную конференцию (African Diamond Conference, ADC) в Дурбане (ЮАР). Ниже приводится информация о программе и регистрации.

Вместе со своими партнерами - Департаментом минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE) Южной Африки и Африканской ассоциацией производителей алмазов (African Diamond Producers Association, ADPA) - AWDC надеется использовать импульс, созданный на первой Африканской алмазной конференции, состоявшейся в Брюсселе в 2017 году, и продолжить диалог с африканскими алмазодобывающими странами по критических вопросам, стоящим перед отраслью в целом. Основные цели конференции будут включать в себя содействие прямым и взаимовыгодным отношениям между африканскими странами-производителями алмазов и (бельгийской) алмазной отраслью, увязку наращивания потенциала с более высокими доходами для стран-производителей алмазов, а также запуск инициатив по развитию эффективного управления в алмазной отрасли.

Выступая в резиденции посла Королевства Бельгии в Южной Африке Дидье Вандерхассельта (Didier Vanderhasselt), генеральный директор AWDC Ари Эпштейн (Ari Epstein) сказал: «Мы будем обсуждать несколько важных тем, таких как маркетинг, разведку, бенефикацию алмазов, старательскую добычу алмазов и роль центров алмазной торговли в глобальной цепочке создания стоимости. Мы считаем, что конструктивный диалог между равными партнерами имеет крайне важное значение, поскольку мы сталкиваемся со многими вызовами, стоящими перед нашей отраслью».

Он добавил, что в последние годы AWDC также «вышел за рамки простого диалога», инвестируя в проекты по устойчивому развитию в секторе старательской и мелкомасштабной добычи в Сьерра-Леоне и Гвинее. «Мы создаем защищенную цепочку создания стоимости от рудника до рынка для справедливой торговли и ответственных поставок алмазов из сертифицированных старательских рудников в Гвинее, - сказал он, отметив подтверждение финансовой поддержки со стороны правительства Бельгии этой важной инициативы в области устойчивого развития. - С помощью этого проекта мы стремимся превратить алмазы, добытые старателями, в более устойчивый катализатор социально-экономического развития в изолированных алмазодобывающих сообществах».

AWDC и его партнеры в настоящее время завершают работу над составом участников, куда войдут министры горнодобывающих отраслей многих африканских стран, руководители международных алмазодобывающих компаний, представители ведущих организаций алмазной отрасли, а также отраслевые аналитики.

Расписание мероприятий в рамках конференции выглядит следующим образом:

Первый день (5 мая)

Сессия 1: Продвижение алмазодобычи в Африке.

Сессия 2: разведка новых алмазных месторождений.

Второй день (6 мая)

Сессия 1: Стратегия торговли природными алмазами в отличие от торговли синтетическими алмазами.

Сессия 2: Будущее старательской добычи алмазов - пути к международной торговле.

Сессия 3: Важность центров алмазной торговли в глобальной цепочке создания стоимости.