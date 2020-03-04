Экономисты: 2020 год - решающий для Ботсваны

04 марта 2020



Фото: De Beers Group





Автор: Мфо Тебеле (Mpho Tebele)

(southerntimesafrica.com) - Местные экономисты начали проявлять тревогу по поводу того, что 2020 год станет решающим для экономики Ботсваны.

По словам экономистов из местного аналитического центра Econsult, широко распространено мнение о том, что экономика страны завершила год на своего рода антикульминационной ноте после долгого периода оживления, предшествовавшего национальным выборам, состоявшимся в октябре.

В своем последнем ежеквартальном экономическом обзоре экономисты утверждают, что в преддверии убедительной победы президента Мокгветси Масиси (Mokgweetsi Masisi) и Демократической партии Ботсваны (Botswana Democratic Party, BDP) на выборах ожидалось, что такой исход предвещает некоторые смелые реформы, которые помогут перевести экономику на новый путь роста.

«Вполне возможно, что это еще произойдет, но до сих пор не наблюдалось никаких существенных изменений», - полагают экономисты во главе с бывшим заместителем управляющего Bank of Botswana и уважаемым экономистом доктором Китом Джеффрисом (Keith Jeffries).

«По мере вступления в 2020 год перед новым правительством встает много проблем. Фискальная ситуация довольно сложная: сокращение доходов от добычи полезных ископаемых связано со слабостью алмазного рынка в сочетании с ростом расходов после значительного роста выплат в государственном секторе в 2019 и 2020 годах», - указывают они.

Экономисты отмечают, что это неизбежно скажется на наличии средств для проектов развития в период высоких ожиданий новых проектов после всеобщих выборов 2019 года.

«Что касается прогноза по росту в 2020 году, мы видим рост реального ВВП за год на уровне, аналогичном уровню 2019 года, в диапазоне от 3,5% до 4%. До сих пор не было проведено достаточного числа реформ в бизнес-среде с целью ускорения роста частного сектора или привлечения значительно большего объема иностранных инвестиций», - утверждается в обзоре.

В алмазодобывающем секторе, по словам экономистов, будет мало возможностей для увеличения добычи алмазов в 2020 году, учитывая высокий уровень запасов у De Beers из-за слабых продаж в 2019 году.

Экономисты заявили, что у президента Масиси есть прекрасная возможность провести важные и столь необходимые экономические реформы, но нельзя терять время.

«К ним относятся реформы государственного сектора, о которых говорилось выше, а также реализация реальных реформ бизнес-среды и избавление от мешающих и ненужных нормативных документов, а также ликвидация или реформирование неэффективных стратегий, программ и учреждений», - говорится в экономическом обзоре.

«Он (президент Масиси) обладает политическим капиталом, убедительно победив на выборах, и его необходимо инвестировать в проведение реформ, которые поначалу могут быть не столь популярными, но принесут дивиденды через 2-3 года, то есть до следующих выборов. В случае любой задержки это окно возможностей будет потеряно. Трансформация подразумевает перемены, и реальные перемены всегда неудобны, по крайней мере, для некоторых, но предоставляют возможности для большинства», - говорят экономисты.

По их словам, прогнозы о замедлении темпов экономического роста подкрепляются данными по росту ВВП, опубликованными в конце декабря.

«Общий рост ВВП за год до сентября 2019 года замедлился до 3,7%, а рост частного сектора, не связанного с добычей полезных ископаемых, снизился до 4,2%, причем в обоих случаях падение составило 1,3% по сравнению с предыдущим годом. Хотя это все же значительный темп роста, замедление тем не менее очевидно. Несколько удручающим экономическим настроениям не способствовал и унылый год для международного алмазного рынка, несмотря на небольшое улучшение в декабре», - отмечают экономисты.

На протяжении большей части 2019 года международный рынок алмазов характеризовался слабым спросом, падением цен, сокращением продаж и накоплением нереализованных запасов. В целом продажи алмазного сырья через De Beers Global Sightholder Sales (DBGSS) в Габороне за год упали на 25% до US$4,04 млрд.

«Это, в свою очередь, негативно сказалось на поступлениях в государственную казну и экспортных поступлениях Ботсваны. К счастью, последний сайт по продаже алмазов в декабре показал изменение этой тенденции. Спрос был выше, продажи росли, а цены были стабильными, что отражало улучшение условий в средней части алмазопровода (дилеры, огранщики и полировщики) с ростом прибыли и снижением уровня складских запасов», - отмечается в обзоре.

В опубликованный ежеквартальный обзор внесли свой вклад Сетунья Седжо (Sethunya Sejoe) и Китсо Мохурутше (Kitso Mokhurutshe).



