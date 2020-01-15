Влияние геополитической нестабильности на алмазную отрасль Антверпена в 2019 году

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(thediamondloupe.com) - 2019 год был непростым для мировой алмазной торговли. Вся отрасль, от алмазодобывающих компаний до производителей бриллиантов и от торговцев алмазами до ювелирных ритейлеров, увидела, что их показатели торговли и прибыли падали в течение прошлого года. Антверпен, как ведущий хаб алмазной торговли, попал в центр шторма, захватившего всю отрасль. «Геополитическая нестабильность привела к экономическим потрясениям, которые негативно повлияли на доверие потребителей», - говорит Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). По мнению Bain & Company, алмазную торговлю ожидает также сложный 2020 год, но в 2021 году она должна полностью восстановиться.

В прошлом году в Антверпене торговля алмазным сырьем и бриллиантами достигла общей суммы в $37 млрд, что на 20% меньше по сравнению с $46 млрд, полученными от торговли в 2018 году. «При общей стоимости торговли в $37 млрд алмазная отрасль Антверпена снизила объем торговли до самого низкого уровня со времени мирового финансового кризиса 2009-2010 годов», - комментирует Ари Эпштейн. Это снижение демонстрирует, насколько тяжелым был прошлый год для отрасли, но, как показывает история, восстановление должно наступить. Исторический анализ свидетельствует о том, что восстановление в алмазной отрасли обычно наступает через один-два года после спада. После самого низкого уровня, отмечавшегося в 2009 году ($30 млрд), торговля в Антверпене восстановилась, достигнув $42 млрд в 2010 году и почти $57 млрд в 2011 году.

Торговля алмазным сырьем пострадала больше всего

В прошлом году особенно резко упала торговля алмазным сырьем. «Трудный год», - неоднократно повторяли ведущие мировые алмазодобывающие компании после каждого разочаровывающего квартального отчета, и алмазная отрасль Антверпена разделяла их трудности. В прошлом году в Антверпене было продано в общей сложности 184 млн каратов алмазов на сумму $17,2 млрд, что означает снижение объема на 14% и снижение стоимости на 26% по сравнению с 2018 годом. Это полностью соответствует потерям в торговле алмазным сырьем в мире в прошлом году, а международная консалтинговая компания Bain & Co. сообщила о 25-процентном снижении мировых доходов от алмазного сырья в 2019 году. Крупнейший поставщик для Антверпена, российская алмазодобывающая компания АЛРОСА, завершила год с 26-процентным снижением поступлений от алмазов, а продажи алмазов компанией De Beers снизились на 25% по сравнению с прошлым годом, и было потеряно свыше миллиарда на продажах по сравнению с 2018 годом.

Убытки Антверпена почти поровну распределялись между импортом алмазов ($8 млрд) и экспортом ($9,2 млрд), тогда как разрыв между снижением физического объема и стоимости обусловлен 14-процентным снижением средней цены за карат, которая упала со $108 до $90. AWDC в основном объясняет снижение наличием излишков бриллиантов на рынке, что привело к тому, что производители бриллиантов и трейдеры приняли решение о продаже имеющихся запасов перед закупкой нового товара. Это привело к дисбалансу между спросом и предложением, вызвав снижение цен и объемов продаж алмазов. Как только излишки будут распроданы на рынке потребителям, спрос на алмазное сырье должен начать расти.

Торговля бриллиантами остается вялой, но сохраняются стабильные цены

В 2019 году торговля бриллиантами в Антверпене также сократилась, но не так резко. AWDC сообщает об общем снижении как объема, так и стоимости по итогам года на 13%, при этом показатели экспорта немногим более чем на процентный пункт хуже, чем показатели импорта. Общая стоимость проданных бриллиантов упала до $20 млрд с уровня немногим более $23 млрд годом ранее исключительно из-за сокращения объемов в натуральном выражении. Средняя цена за карат всех проданных бриллиантов - $2 176 за карат - соответствовала рекордной цене, установленной в 2019 году ($2 175 за карат). Экспорт бриллиантов превысил рекордную цену 2019 года на 1,6%, достигнув $2 431 за карат, а средняя стоимость за карат импортированных бриллиантов снизилась на 1,15% до $1 971.

Возвращаясь к анализу, проведенному Bain & Co., можно отметить, что, как в нем сообщается, доходы средней части алмазопровода (производителей бриллиантов и трейдеров, работающих с бриллиантами) упали на 10-15%, поэтому снижение в Антверпене напрямую соответствует глобальным средним показателям. Для сравнения, в Индии, крупнейшем в мире экспортере бриллиантов, экспорт бриллиантов в 2019 году сократился на 16%, что представляет собой самый резкий годовой спад с 2012 года. В алмазной отрасли Израиля экспорт бриллиантов сократился на 22% (за 3 квартала), что, по словам израильских представителей, вероятно, также связано с замедлением темпов развития мировой экономики и проблемами международной торговли.

Снижение доверия потребителей

«Основная проблема сегодня заключается в том, что предложение продукции превышает спрос, - говорит Ари Эпштейн. - Это в основном является результатом геополитической напряженности между основными мировыми державами, такими как США и Китай, а также результатом социальных волнений в Гонконге. Это три самых важных рынка для бриллиантов». Нельзя недооценивать напряженность, из-за которой китайские потребители стали меньше ездить в США и Гонконг для совершения покупок предметов роскоши. Буквально на этой неделе Chow Tai Fook, крупнейший в Гонконге ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, заявил, что планирует закрыть около пятой части своих гонконгских магазинов в наступающем году.

«В настоящее время производители бриллиантов и трейдеры в основном пытаются сократить свои запасы, прежде чем перейти к закупкам нового алмазного сырья, - говорит г-н Эпштейн. - Ювелиры тоже перестраивают свои закупки. Увеличение электронной торговли значительно повысило эффективность в цепочке поставок, из-за чего уменьшилась потребность в наличии складских запасов. Теперь они покупают больше по мере необходимости, а не размещают крупные заказы на ярмарках в Гонконге или Лас-Вегасе, как это было в прошлом».



