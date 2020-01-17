Элитный клуб покупателей алмазов De Beers может стать еще меньше

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De Beers рассматривает вопрос об изменении процесса своих продаж, включая сокращение количества аккредитованных покупателей.

Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bloomberg.com) - De Beers рассматривает вопрос о внесении важных изменений в процесс продажи алмазов на фоне растущего разочарование среди своих покупателей - предположительно элитной группы, которая сейчас испытывает трудности в получении прибыли.

По словам людей, знакомых с ведущимися обсуждениями, De Beers дала понять своим избранным покупателям, что она может значительно сократить их число, возможно, в самой большой степени со времени окончания ее монополии в начале века. Она также пересматривает способ распределения алмазов в этой группе, сказали люди, которые пожелали остаться неназванными, потому что разговоры были частными.

Крупнейший в мире производитель алмазов бьется над способом продажи алмазов после катастрофического года для компаний, которые занимаются огранкой, а также торговлей драгоценными камнями в мире. Посредники отрасли находятся в трудной ситуации после того, как перенасыщение системы и алмазами, и бриллиантами разрушило нормы прибыли, а банки ужесточили условия финансирования. Ситуация еще больше усугубилась тем, что De Beers до конца года твердо придерживалась своих отпускных цен.

Сокращая количество своих покупателей, компания может помочь укрепить оставшиеся компании.

Руководители De Beers на этой неделе встретятся примерно с 80 аккредитованными покупателями в Ботсване для первого цикла продаж, проводимого компанией в этом году, и на ежегодном коктейль-приеме - эта традиция восходит к тому времени, когда компанией De Beers управляла семья миллиардеров Оппенгеймеров (Oppenheimer). Говорят, что покупателям было сказано ожидать новой информации о возможных изменениях во время этой встречи.

Безусловно, окончательное решение не принято, и подробности, скорее всего, станут известны позже в этом году, утверждают источники. Действующий шестилетний контракт De Beers с покупателями истекает в конце 2020 года.

Представитель De Beers отказался говорить о том, какие конкретно рассматриваются изменения.

«В ближайшие месяцы мы будем напрямую общаться с клиентами по вопросу нового контракта, который будет направлен на максимизацию возможностей в новом алмазном мире», - говорится в заявлении компании.

В прошлом отношения алмазодобывающей компании со своими покупателями, от индийских и израильских семейных компаний до таких ювелирных компаний, как Tiffany & Co., всегда были сложными. В рамках системы, которая возникла в 1890-х годах, De Beers продает свои драгоценные камни на 10 циклах продаж каждый год, и покупатели, известные как «сайтхолдеры», должны принять цену и объемы, которые им предлагаются - обычно со скидкой.

В связи с расширением кризиса в алмазной отрасли в прошлом году, компания проявила беспрецедентную гибкость в правилах продажи и в конечном итоге снизила цены, чтобы помочь своим покупателям. Тем не менее разочарование в этом процессе сохраняется.

Ключевым предметом разногласий является политика De Beers по выделению бόльшего количества алмазов сайтхолдерам, которые раньше покупали крупные объемы. Она нацелена на поощрение самых сильных покупателей, но некоторые в отрасли подозревают, что это привело к иррациональным покупкам и продаже камней по демпинговым ценам, особенно после того, как De Beers проявила бόльшую гибкость при продажах в прошлом году.

Сообщают, что De Beers может изменить критерии распределения квот, чтобы сделать их более субъективными.