Endiama ведет переговоры о возвращении De Beers в Анголу

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(macauhub) – Национальная алмазная компания Анголы Endiama ведет переговоры о возвращении в страну De Beers и о вхождении в нее Rio Tinto, двух крупнейших горнодобывающих компаний в мире, объявил президент Endiama.

Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior) в интервью государственной газете Jornal de Angola сообщил, что для страны важно участие этих двух горнодобывающих групп с целью «поддержания национальной отрасли, поступления денег и повышения требований в плане производства».

De Beers, управляемая Anglo-American Group, вела добычу алмазов в Анголе в период с 2005 года по 2012 год, когда она покинула свою концессию из-за недостаточных результатов, и президент Endiama заявил, что ведутся переговоры о возвращении группы.

Президент Endiama также объявил, что в 2022 году компания намерена разместить свои акции на фондовой бирже, и признал, что «регистрация на бирже означает абсолютную прозрачность, счета должны быть открыты, и мы не должны ничего утаивать в отчетах руководства».

Он сказал, что, несмотря на то, что цель заключается в регистрации на фондовой бирже, ангольское государство продолжит контролировать компанию, добавив, что, хотя процент продаваемого капитала еще предстоит определить, он будет, вероятно, не более 30%.

Что касается результатов деятельности компании, он напомнил, что 2017 год закончился с убытками, которые были восполнены в 2018 году за счет прибыли в размере около 7 млрд кванз, что на тот момент было эквивалентно примерно $22 млн.

Он сказал, что в 2019 году стратегия заключалась в том, чтобы в большей или меньшей степени соответствовать этим положительным результатам, и что компания инвестировала около $90 млн за счет собственных средств.



