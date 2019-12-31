Новости

Ушел из жизни Сергей Улин, бывший вице-президент АЛРОСА

В последний день 2019 года в возрасте 69 лет скончался Сергей Арамович Улин, отдавший много времени и сил работе в алмазной отрасли России.

Сегодня

АО «АГД ДАЙМОНДС» приняло участие в горной конференции в Анголе

20-21 ноября в столице Анголы – Луанде состоялась I конференция-выставка, посвященная горнодобывающей отрасли страны (Angolan Mining Conference & Exhibition, AMC), в работе которой приняло участие АО «АГД ДАЙМОНДС».

31 декабря 2019

Miscaro Jewellery сосредоточится на украшениях для повседневного ношения

Компания «Miscaro Jewellery» привлекла 2,5 млн рупий, полученных от частного инвестора, чтобы сосредоточиться на создании ювелирных изделий для повседневной одежды для женщин.

31 декабря 2019

АЛРОСА намерена провести 34 международных аукциона по продаже крупных алмазов в 2020 году

АЛРОСА, российский и мировой алмазный гигант, намерена провести 34 международных аукциона по продаже алмазов специальных размеров в 2020 году, говорится на сайте компании.

31 декабря 2019

Маркировка поможет защитить спрос на природные камни - глава Якутии

Маркировка природных алмазов нужна, чтобы защитить спрос на природный продукт.

30 декабря 2019

Компания De Beers запретила использовать свой логотип клиентам, работающим с выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами

24 декабря 2019
Экспертиза

(indiatimes.com) - Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers выпустила руководящие указания для своих сайтхолдеров, информирующие их о том, что коммерческим предприятиям, занимающимся одновременно природными и выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами, не будет разрешено использовать логотип De Beers.

В письме, направленном компаниям в Сурате и Мумбае, горнодобывающая компания, которая в 2018 году с запуском своего бренда Lightbox стала выпускать синтетическую продукцию ювелирного качества, требует, чтобы такие предприятия полностью раскрывали информацию о своих продуктах, отделяя синтетические материалы от поставок природных алмазов и бриллиантов и избегая необоснованных заявлений.

Недавно владелец ведущей алмазной компании, которая является сайтхолдером De Beers, объявил о ее вхождении в бизнес по производству синтетики в Сурате. Компания создала отдельное предприятие по выращиванию лабораторных алмазов в этом городе.

Представитель De Beers заявил газете Times of India: «Хотя у De Beers уже есть правила, предписывающие раскрытие информации и другие передовые практики, новые принципы “устраняют всякие сомнения” в отношении того, как клиенты могут использовать сайтхолдерский логотип. Некоторые из этих правил являются частью контракта De Beers с клиентами, что позволяет горнодобытчику наказывать тех, кто их игнорирует, в то время как другие являются лишь рекомендациями».

По словам De Beers, компания рекомендовала создавать отдельные и независимые предприятия - с отдельными системами, процессами и рабочей силой - для любой деятельности, связанной с выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами.

Правила запрещают «ложные, вводящие в заблуждение или необоснованные» заявления о непреходящей ценности выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, независимо от того, адресованы ли такие заявления другим предприятиям или потребителям. Подобные заявления не могут утверждать или подразумевать, что выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты имеют «идентичные врожденные ценностные характеристики» природных камней.

Пресс-секретарь De Beers сказал: «Запрещены недоказанные заявления об экологических или этических преимуществах выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов по сравнению с природными. Продавцы должны предоставлять покупателям полное и однозначное раскрытие информации о камнях до завершения транзакции. Они также обязаны обеспечивать сегрегацию на всех этапах процесса поставки, таких как хранение, огранка и полировка, упаковка и транспортировка. В идеале поставщики должны обрабатывать природные и выращенные в лаборатории камни в отдельных местах».

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished