Бриллианты теряют свой блеск для инвесторов

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Автор: Алекс Ранкин (Alex Rankine)

(moneyweek.com) – Алмазодобывающие компании находятся в тяжелом положении. Рынок стоимостью $90 млрд обременен проблемами спроса и предложения и сталкивается с долгосрочной угрозой со стороны драгоценных камней, произведенных промышленным способом.

Отраслевой гигант De Beers продал на 12% меньше камней на своем последнем сайте по сравнению с прошлым годом, говорит Александра Векслер (Alexandra Wexler) из The Wall Street Journal. Операционная выручка дочерней компании Anglo American в первом полугодии снизилась до $518 млн долларов, что на 27% меньше, чем в предыдущем году.

Замедление мировой экономики и напряженность в торговле между США и Китаем сказались на спросе на предметы роскоши. Более жесткие условия кредитования в Индии, «где большинство бриллиантов проходят огранку и полировку», также нарушили цепочку поставок.

«Средняя часть алмазопровода», посредники, связывающие тех, кто добывает камни из недр, с теми, кто продает их в крупных городах мира, «сжимается, как редко бывало раньше», соглашается Томас Бишовель (Thomas Biesheuvel) из Bloomberg. В отрасль настолько перенасыщена, что в прошлом месяце De Beers снизила цены на все камни на 5%.

Бедственное положением алмазодобывающей компании со средней капитализацией

Но больше всего страдает не De Beers. По словам Алекса Хеймера (Alex Hamer) из Investors Chronicle, в прошлом году акции семи алмазодобывающих компаний среднего размера упали на целых 88%. Акции Petra Diamonds, базирующейся в Лондоне, в этом году упали более чем на 78%. Сильно насыщенный рынок усугубляет проблемы для мелких игроков. Из-за монополии двух конкурирующих компаний - De Beers и российского оператора АЛРОСА - другие «семь зарегистрированных на бирже алмазодобытчиков» вынуждены бороться за оставшуюся восьмую часть рынка, который уже является относительно небольшим.

Отрасль также сталкивается с долгосрочной угрозой из-за роста выращенных в лаборатории алмазов, которые с химической точки зрения идентичны камням, добываемым из недр, и примерно на 40% дешевле. Некоторые потребители считают их более этичными из-за опасений по поводу «кровавых алмазов» и воздействия горной добычи на окружающую среду. Хотя на долю производимых промышленным способом камней все еще приходится около 3% рынка алмазов, это растущий сектор, и «экспорт синтетических алмазов из Индии стремительно растет», - говорит Бен Дэвис (Ben Davis) из Liberum Capital Markets.

Алмазодобывающие компании со средней капитализацией находятся на низком уровне, но инвесторам, использующим стратегию стоимости, следует действовать осторожно, говорит Хеймер. Учитывая неблагоприятный прогноз, в дальнейшем могут быть проблемы. Убедитесь, что алмазодобывающие компании «на самом деле устойчивые, прежде чем покупать их».

Не все так плохо, отмечает Эдвард Тикнессе (Edward Thicknesse) из City AM. В то время как общие цены на алмазы являются слабыми, одна крупная находка все еще может означать большую, хотя и непредсказуемую, прибыль. Взять хотя бы Petra Diamonds, которая в прошлом месяце «продала голубой бриллиант весом 20,08 карата», найденный в Южной Африке, за $14,9 млн (₤11,4 млн). Всегда хорошо наткнуться на «бриллиант в трудном году».



