Будущее алмазов - это их производство с соблюдением экологической безопасности

26 декабря 2019

Автор: Мартин Рошайзен (Martin Roscheisen), генеральный директор компании Diamond Foundry

(jewellermagazine.com) - Предсказывать будущее сложнее, чем его формировать, но создание устойчивого будущего имеет первостепенное значение, поэтому многие пары во всем мире сейчас выбирают для одного из самых ценных моментов своей жизни – обручения - бриллианты, созданные с соблюдением устойчивой безопасности.

Ведущие дизайнеры, в том числе сэр Джони Айв (Jony Ive) и Марк Ньюсон (Marc Newson), создают украшения с использованием созданных бриллиантов, в частности, произведенных Diamond Foundry.

Звезды первой величины также приняли бриллианты, созданные «на поверхности Земли», и одна из причин их привлекательности – гарантированное безупречное происхождение.

Для тех, кто предпочитает покупать созданные бриллианты, очевидно, что добытые из недр камни порождают споры, которые окружали меха, - нет никаких преимуществ в том, чтобы носить их, есть только негативное воздействие на окружающую среду.

В тот год, когда De Beers сообщила о 39-процентном снижении продаж, производство Diamond Foundry выросло в четыре раза второй год подряд, обеспечивая прибыль. Эти два фактора из четырех - редкость даже для Силиконовой долины.

Мы постоянно распродаем продукцию наших американских фабрик по производству алмазов, способных выпускать объемы, исчисляемые в мегакаратах.

Единственная причина, по которой цены на добываемые из недр и не-добываемые из недр алмазы и бриллианты в настоящее время расходятся, заключается в том, что алмазный картель жив и здоров.

Вне зависимости от того, вмешаются регуляторы или нет, сами тенденции к снижению и росту разрушат картель скорее раньше, чем позже. Расхождение цен является для любого экономиста самым сильным доказательством ценового сговора.

Наступает время, когда регулируемое сокращение объема продаж для поддержания цен больше не будет работать. Резкое падение цен на добываемые алмазы и бриллианты разрушит миф о том, что добытые из недр бриллианты являются средством накопления стоимости.

Конечно, потребители уже давно назвали это мифом, они инстинктивно знают, что покупка по розничным ценам и продажа по оптовым ценам не является инвестиционным предложением.

Но реальное влияние будет оказано на сами алмазодобывающие компании и их кредиторов, которые финансируют геологоразведку; действительно, эти кредиторы уже в значительной степени отступают.

Этический и устойчивый выбор

Нет никакой реальной причины для добычи алмазов, кроме жадности и жажды власти.

Алмазы - это супер-материал, который, в отличие от других природных ресурсов, таких как нефть и редкоземельные металлы, может быть изготовлен на земле, с нулевым углеродным следом и без каких-либо тяжелых последствий, как от горной добычи.

Принадлежат ли алмазы, производимые над землей, а не под землей, к одной и той же «категории» товаров или представляют две разные категории, - вопрос в некоторой степени чисто теоретический.

Если вышеуказанные тенденции сохранятся, одна категория будет составлять 99 процентов, а другая - 1 процент. Это хорошая новость, потому что потребители устали от обмана и от злоупотреблений в алмазодобывающей отрасли.

Наша компания делает все возможное, чтобы производить алмазы с чистым нулевым углеродным следом.

Однако важно отметить, что большинство других производителей созданных алмазов используют энергию, получаемую с помощью угля, иногда в больших количествах.

В свою очередь, потребители начнут учиться различать разных производителей.

Самые дешевые бриллианты, полученные на поверхности Земли, предлагаемые в Интернете, - это бриллианты, создающие выбросы углерода при сжигании угля.

Есть исследования, организованные добывающими компаниями, которые стремятся создать путаницу в отношении экологических выгод от бриллиантов, не добываемых из недр.

Это всегда было тактикой PR, когда кого-то загоняют в угол.

Хотя трудно спорить с нулем, - и ноль - это чистый углеродный след всей нашей компании, включая сотрудников, добирающихся на работу, и воздействия от всех вспомогательных служб.

Мы также прошли независимую проверку и сертифицированы ведущим экологическим фондом Natural Capital Partners.

Что должны знать ритейлеры

Скоро ювелиры начнут подчеркивать, что они продают ювелирные изделия, а не сырье. Бриллианты, как золото и сталь, являются только материалом. Произведение ювелирного искусства - это нечто совершенно иное.

В течение многих лет пропаганда добычи полезных ископаемых была настолько сильной, что ювелирам можно было практически запутаться в том, чем они занимаются. Но интересы ювелиров не совпадают с интересами алмазодобытчиков.

Ювелирный бизнес будет жить и процветать благодаря использованию компонентов высшего качества, в том числе созданных бриллиантов.