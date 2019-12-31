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Перспективы алмазного сектора выглядят неопределенными по мере того, как De Beers движется к самым низким продажам за четыре года

24 декабря 2019
Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Прогноз неоднозначен относительно того, оправится ли в 2020 году алмазный сектор от проблем в торговле, существовавших в этом году, и некоторые аналитики считают, что снижение цен на алмазное сырье было недостаточным для стимулирования спроса, особенно с учетом того, что кредиторы все еще испытывают опасения в отношении этого сектора.

«Банкиры занесли ювелирную отрасль в черный список, - заявил газете Financial Times Шантибхай Патель (Shantibhai Patel), президент Индийской ассоциации золота и ювелиров в Гуджарате (Indian Bullion and Jewellers Association), центре огранки бриллиантов в Индии. Уверенность в этом секторе была подорвана с тех пор, как в 2018 году известный ювелир Нирав Моди (Nirav Modi) бежал из Индии, будучи обвиненным в мошенничестве на $2 млрд в отношении государственного банка.

Нехватка кредитов для мидстрима алмазного сектора - огранщиков и полировщиков - привела к снижению стремления делать новые закупки алмазного сырья у таких компаний, как De Beers. Газета сообщила, что у дочерней компании Anglo American ожидаются самые низкие продажи за четыре года. Мидстрим сосредоточен на сокращении запасов, несмотря на то, что De Beers недавно понизила цены на алмазное сырье на 5%, что является самой большой скидкой за последние годы.

«Рекапитализации отрасли недостаточно, - заявил газете Financial Times Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), основатель крупнейшей в мире платформы алмазной торговли. - Им необходимо снизить цены на 50%, чтобы вернуть на рынок ликвидность. То, что было сделано, это слишком мало и слишком поздно».

Тем не менее розничный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, особенно в США, до сих пор был устойчивым, а недавнее приобретение компании Tiffany французской группой LVMH, занимающейся предметами роскоши, за $16,6 млрд было расценено аналитиками как проявление доверия к долгосрочному потребительскому спросу на ювелирные изделия с бриллиантами.

Существует также мнение, что предложение алмазного сырья уменьшается. Rio Tinto постепенно сворачивает работу на руднике Аргайл (Argyle), а новые разработки недр на местах очень незначительные. «По сути, алмазы становятся все более редкими», - сказала генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas) в интервью Miningmx, данном ею в ноябре.

Колин Шах (Colin Shah), управляющий директор производителя бриллиантов Kama Schachter, сказал, что после скандала с Моди огранщикам и полировщикам пришлось приспосабливаться к появившимся более жестким нормам, которые могут снова привести к росту ликвидности. «Стали [проводить проверку] гораздо тщательнее, чем раньше», - сказал он Financial Times, имея в виду условия предоставления банковского кредитования.

«Складские запасы снизились, все оптимизировали свои бизнес-модели... Думаю, вторая половина 2020 года будет лучше», - добавил он.

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